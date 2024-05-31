Стовпчики термометрів "хекатимуть": в Україні очікується спека до +30°C

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На початок червня в Україні очікується спекотна погода. Стовпчики термометра подекуди сягнуть +30 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Червень розпочнеться в Україні спекою. Температура повітря у східних областях становитиме завтра +26+31 градус. У більшості областей протягом дня +25+29 градусів, лише в західних областях буде свіжіше, +22+25 градусів. Вітер повіватиме з південного заходу, буде помірним, в західних областях можливі сильніші пориви, до 15 метрів за секунду", — проінформувала вона.

За прогнозом Наталки Діденко, 1 червня в Україні очікуються короткочасні дощі з грозами в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині. На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Погода 1 червня в Києві

За прогнозами синоптиків, в Києві літо розпочнеться спекою.

"Протягом дня стовпчики термометрів, хекаючи, добіжать у столиці до +29 градусів. Така спекотне повітря, зіткнувшись на висоті із значно холоднішим, може не втриматися від контрасту, і пролитися дощиком — гарною зливою з грозою чи невеликим "прибити пилюку" — це вже яка зустріч у тих висотах вийде", — проінформувала Наталка Діденко.

Погода в Україні 1 червня

Синоптикиня зазначила, що дефіцит вологи і висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини.

Найбільша ймовірність періодичних дощів — захід та північ України.

"Мешканцям заходу та півночі було б добре запастися такою маленькою парасолею, щоб весь час носити її з собою — і не важко, і все ж трохи не дасть промочити голову й плечі", — написала Наталка Діденко.

Нагадаємо, що за словами синоптикинi Наталії Діденко, у більшій частині регіонів до кінця цього тижня пройдуть опади, які супроводжуватимуться грозами. Жителям столиці варто не забути взяти із собою парасольки.