Сервис по обслуживанию покупателей на жестовом языке подключен в 20 магазинах Фокстрот

Услугу "Безбарьерный Фокстрот" масштабировали в 14 городах, где представлена ​​сеть электроники и бытовой техники. Для покупателей она абсолютно бесплатна.

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В мае ритейлер интегрировал комплекс цифровых решений для дистанционного перевода с/на жестовую еще в нескольких розничных магазинах, в частности, в Киеве, Чернигове, Белой Церкви, Полтаве, Тернополе, Луцке, Хмельницком, Сумах, Житомире и Ивано-Франковске. Теперь покупатели с нарушением слуха могут воспользоваться услугой в 20 магазинах и на онлайн-площадке Foxtrot.ua.

"Удовлетворение запросов клиентов с разными потребностями – одно из ведущих направлений корпоративно-социальной позиции бренда. Меньше года назад мы начали новый этап на этом пути с запуска проекта "Безбарьерный Фокстрот" – для улучшения коммуникации с покупателями, имеющими нарушения слуха. Сегодня этот сервис успешно работает в 20 магазинах и на сайте компании", – рассказала Леся Никулина, инициатор и куратор комплексной программы "Безбарьерный Фокстрот 2.0, руководитель отдела торгового маркетинга.

Таким образом, неслышащие посетители могут выбрать ближайший магазин или зайти на сайт и получить профессиональную консультацию от сотрудника компании понятным для них способом, задать дополнительные вопросы по выбранному товару и осуществить комфортную покупку без коммуникационных и психологических барьеров.

Также в компании уже начали реализовывать идею по созданию рекламных роликов с переводом на жестовой язык.

"Хочу оставить отзыв 5 звездочек. Я покупала фен и пошла в магазин. Ходила по отделам, обратилась к консультанту. Все было очень быстро: они сразу подошли ко мне с планшетом, и я была в шоке, что так действительно можно было. Очень круто и вдобавок еще скидка. Это было супер! Я очень довольна покупкой и сервисом", – оставила клиентка Леся из Львова.

Инновационный и практический комплекс специализированных лицензионных решений Connect PRO, Connect QR, Connect Web – полностью украинский продукт – адаптирован в операционную работу ритейлера в рамках меморандума о сотрудничестве с ОО "Общественное движение "Социальное единство". Фокстрот стал первой компанией в сфере ритейла, выступившей инициатором внедрения адаптации сети к потребностям неслышных людей.

"Впрочем, не останавливаясь на этом, мы идем дальше в реализации других проектов по повышению физической и ментальной доступности. Так недавно компания провела профессиональный аудит магазинов на предмет доступности для маломобильных групп населения и взяла в работу рекомендации по повышению инклюзивности. Так что дальше – будет", – добавила Леся Никулина.

Отметим, в начале 2024 года в компании объявили о намерении трансформировать направление по интеграции безбарьерных сервисов в комплексную программу, направленную на улучшение коммуникации с неслышащими покупателями, создание комфортных и равных условий для клиентов с разными потребностями.

Проект "Безбарьерный Фокстрот" реализуется с целью укрепления принципов безбарьерности как части бизнес-процессов компании и поддержки инициативы первой леди Елены Зеленской "Без барьеров".