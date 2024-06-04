Сервіс з обслуговування покупців жестовою мовою підключено у 20 магазинах Фокстрот

Послугу "Безбар’єрний Фокстрот" масштабували у 14 містах, де представлена мережа електроніки і побутової техніки. Для покупців ця послуга абсолютно безкоштовна.

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Протягом травня ритейлер інтегрував комплекс цифрових рішень для дистанційного перекладу з/на жестову ще в декількох роздрібних магазинах, зокрема, в Києві, Чернігові, Білій Церкві, Полтаві, Тернополі, Луцьку, Хмельницькому, Сумах, Житомирі та Івано-Франківську. Відтепер покупці з порушення слуху можуть скористатися послугою у 20 магазинах і на онлайн-майданчику Foxtrot.ua.

"Забезпечення запитів клієнтів з різними потребами – один із провідних напрямків корпоративно-соціальної позиції бренду. Менше ніж рік тому ми розпочали новий етап на цьому шляху із запуску проєкту "Безбар’єрний Фокстрот" – для покращення комунікації з покупцями, що мають порушення слуху. Сьогодні цей сервіс успішно працює у 20 магазинах і на сайті компанії", – розповіла Леся Нікуліна, ініціатор і куратор комплексної програми "Безбар’єрий Фокстрот 2.0, керівник відділу торгового маркетингу".

Таким чином нечуючі відвідувачі можуть обрати найближчий магазин або ж зайти на сайт і отримати професійну консультацію від співробітника компанії зрозумілим для них способом, поставити додаткові запитання щодо обраного товару і здійснити комфортну покупку без комунікаційних і психологічних барʼєрів.

Також у компанії вже розпочали реалізовувати ідею зі створення рекламних роликів з перекладом жестовою мовою.

"Хочу залишити відгук 5 зірочок. Я купляла фен і пішла в магазин. Ходила по відділам, звернулася до консультанта. Все було дуже швидко: вони одразу підійшли до мене з планшетом і я була в шоці, що так дійсно можна було. Дуже круто і додатково ще знижка. Це було супер! Я дуже задоволена покупкою і сервісом", – залишила клієнтка Леся зі Львова.

Інноваційний і практичний комплекс спеціалізованих ліцензійних рішень Connect PRO, Connect QR, Connect Web – повністю український продукт – адаптовано в операційну роботу ритейлера в рамках меморандуму про співпрацю з ГО "Громадський рух "Соціальна єдність". Фокстрот став першою компанією у сфері ритейлу, яка виступила ініціатором впровадження адаптації мережі до потреб нечуючих людей

"Втім, не зупиняючись на цьому, ми прямуємо далі в реалізації інших проєктів з підвищення фізичної і ментальної доступності. Так, нещодавно компанія провела професійний аудит магазинів на предмет доступності для маломобільних груп населення та взяла в роботу рекомендації щодо підвищення інклюзивності. Тож далі – буде", – додала Леся Нікуліна.

Зазначимо, на початку 2024 року у компанії оголосили про намір трансформувати напрямок з інтеграції безбар’єрних сервісів у комплексну програму, що буде направлена на покращення комунікації з нечуючими покупцями, створення комфортних і рівних умов для клієнтів з різними потребами.

Проєкт "Безбар’єрний Фокстрот" реалізується з метою зміцнення принципів безбар’єрності як частини бізнес-процесів компанії та на підтримку ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів".