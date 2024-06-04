Возвращались с экскурсии: в Винницкой области автобус с детьми слетел с дороги (фото)

Автобус Mercedes Sprinter осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки. В салоне находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых.

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В Винницкой области возле с. Кунка, Гайсинского района произошло ДТП с участием автобуса с детьми. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня около 00:40 ночи. 46-летний водитель транспортного средства не справился с управлением, и автобус слетел с дороги. В результате аварии один несовершеннолетний с травмами был доставлен в больницу, другие дети после оказания помощи отпущены домой.

По факту ДТП правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание — до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Автобус Mercedes Sprinter осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки. В салоне находилось 17 детей в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

За помощью к медикам обратилось 7 пассажиров, из которых 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет. Другим участникам ДТП оказана медицинская помощь и отпущены домой.

Водитель на момент ДТП был трезв. Микроавтобус забрали на штрафплощадку.

Напомним, что в Польше 16-летний украинец и его на год старший пассажир погибли в результате ДТП во время полицейской погони. Они убегали от правоохранителей более 50 километров и врезались в дерево