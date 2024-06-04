Поверталися з екскурсії: на Вінниччині автобус із дітьми злетів з дороги (фото)

Автобус Mercedes Sprinter здійснював нерегулярні пасажирські перевезення. У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих.

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На Вінниччині біля с. Кунка, Гайсинського району сталася ДТП за участю автобуса з дітьми. Є постраждалі. Про це повідомили у поліції Вінницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 червня близько 00:40 ночі. 46-річний водій транспортного засобу не впрорався з кермуванням, і автобус злетів з дороги. Внаслідок аварії один неповнолітній з травмами був доправлений до лікарні, інші діти після надання допомоги відпущені додому.

За фактом ДТП правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання — до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Автобус Mercedes Sprinter здійснював нерегулярні пасажирські перевезення. У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії.

По допомогу до медиків звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу та відпущено додому.

Водій на момент ДТП був тверезий. Мікроавтобус забрали на арештмайданчик.

Нагадаємо, що у Польщі 16-річний українець і його на рік старший пасажир загинули внаслідок ДТП під час поліцейської погоні. Вони втікали від правоохоронців понад 50 кілометрів та врізалися в дерево.