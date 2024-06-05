Увольнение Углавы из НАБУ может ударить по сотрудничеству с США, — политолог

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Отстранение Гизо Углавы от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ может повлечь тяжелые последствия не только для системы антикоррупционных органов. Это также может ударить по сотрудничеству с международными партнерами, особенно американцами. Такое мнение по ситуации, которая сейчас сложилась с НАБУ, высказал политолог Евгений Магда, передает "РБК-Украина".

Магда отмечает, что Углава стоял у истоков создания ведомства, девять лет занимал должность первого заместителя директора НАБУ. Кураторами создания в Украине антикоррупционной системы были американцы, поэтому вполне вероятно, что Углаву продвигали и поддерживали западные партнеры.

"В течение девяти лет его неоднократно пытались пошатнуть, однако тщетно. Формат нынешнего отстранения напоминает спецоперацию, за которой могут стоять внешние силы, в частности Россия, для которой развалить Украину изнутри — очевидная цель", — считает Магда.

Эксперт аргументирует свое мнение тем, что "в мае 2024 года отстранение Углавы странным образом совпало с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, где шеф американской дипломатии призвал более активно бороться с коррупцией. И тут Углаву показательно отодвигают в сторону, демонстрируя, что пожелания Вашингтона для Киева ничего не стоят".

"Можно предположить, что Гизо Углаву после двух месяцев отстранения "тихонько" уволят, рассказывая при этом общественности об очередной борьбе с коррупцией и "очищении рядов". Однако такая ситуация с Углавой ударит по сотрудничеству с международными партнерами, особенно американцами", — предполагает эксперт.