Звільнення Углави із НАБУ може вдарити по співпраці зі США, – політолог

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Усунення Гізо Углави від виконання обов’язків першого заступника директора НАБУ може спричинити важкі наслідки не лише для системи антикорупційних органів. Це також може вдарити по співпраці з міжнародними партнерами, особливо американцями. Таку думку по ситуації, яка зараз склалась із НАБУ, висловив політолог Євген Магда, передає "РБК-Україна".

Магда зазначає, що Углава стояв у витоків створення відомства, дев’ять років посідав посаду першого заступника директора НАБУ. Кураторами створення в Україні антикорупційної системи були американці, тож цілком ймовірно, що Углаву просували та підтримували західні партнери.

"Протягом дев’яти років його неодноразово намагалися похитнути, проте марно. Формат нинішнього відсторонення нагадує спецоперацію, за якою можуть стояти зовнішні сили, зокрема Росія, для якої розвалити Україну зсередини – очевидна мета", – вважає Магда.

Експерт аргументує свою думку тим, що "у травні 2024 року відсторонення Углави дивним чином співпало з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, де шеф американської дипломатії закликав більш активно боротися з корупцією. І тут Углаву показово відсувають вбік, демонструючи, що побажання Вашингтона для Києва нічого не варті".

"Можна припустити, що Гізо Углаву після двох місяців відсторонення "тихенько" звільнять, розповідаючи при цьому громадськості про чергову боротьбу з корупцією та "очищення лав". Однак така ситуація з Углавою вдарить по співпраці з міжнародними партнерами, особливо американцями", – припускає експерт.