Argentem Creek Partners обвинили в фальсификации документов для захвата Одесского зернового терминала — СМИ

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Корпоративный конфликт вокруг Одесского зернового терминала разворачивается с новой силой. Об этом сообщили адвокаты GNT Group украинским журналистам, сообщает издание"Главред".

Утверждается, что кредитор Argentem Creek Partners якобы проводит PR-кампанию против украинского агрохолдинга GNT Group и осуществляет действия, которые могут свидетельствовать о фальсификации документов для блокирования стратегического предприятия и его захвата.

PR-кампания проводится путем появления в СМИ новостей с неподтвержденными обвинениями GNT Group и его бенефициаров в "сером" экспорте зерна и неуплате налогов, указывается в материале.

Журналисты указывают, что параллельно происходит фактическая фальсификация документов в иностранных юрисдикциях относительно собственности GNT Group: гражданин Канады украинского происхождения Богдан Хомяк передает имущество от имени компании Omega Terminal SA (является частью холдинга GNT Group) в аренду третьим лицам.

В материале отмечается, что Хомяк действует на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров Omega Terminal SA от 20 декабря 2022 года. Этот протокол был подписан Джесси Грум-Бейкером, которого Argentem Creek Partners назначило директором компании GNT Trade DMCC (владеет украинскими компаниями GNT Group). Однако, по мнению юристов GNT Group, Хомяк не имеет права действовать от имени Omega Terminal SA, а его действия по передаче в аренду имущества компании являются незаконными.

Швейцарский суд, рассматривающий спор, 10 мая 2023 года заблокировал реестр по всем решениям, принятым на внеочередном общем собрании акционеров Omega Terminal SA от 20 декабря 2022 г., указывают журналисты и публикуют скан-копию решения суда.

Как отмечает издание, Швейцарский суд таким образом констатировал, что существуют сомнения относительно действительности этого собрания, и что юридическая позиция относительно решений, принятых на собрании, не до конца понятна.

Кроме того, как отмечают адвокаты GNT Group, директор компании обязательно должен быть внесен в Коммерческий Реестр, а для этого нужна действительная резолюция акционеров. Швейцарское правосудие в данном случае констатировало, что резолюция акционеров является неточной и непонятной, изменения не могут быть внесены пока позиция не прояснится. Таким образом, назначение Argentem Creek Partners Богдана Хомяка директором Omega Terminal SA можно назвать нелегитимным, а действующим руководителем остается предыдущий директор.

СМИ также узнали, что уже упомянутый Джесси Грум-Бейкер, который назначен Argentem Creek Partners директором компании GNT Trade DMCC, также не является легитимным, ведь американская компания должна была подать резолюцию о назначении Грум-Бейкера в реестр Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржи в течение 14 дней, что компания сделала, но биржа не приняла пакет документов и запросила дополнительные документы, которые не были предоставлены. Это стало причиной для судебного процесса в ОАЭ, который продолжается до сих пор.

Журналисты рассказывают, что поскольку дополнительных документов не было предоставлено, а изменения относительно директора не были отражены в реестре Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржи, то и назначение Джесси Грум-Бейкера директором GNT Trade DMCC не произошло и действующим руководителем компании остается предыдущий директор.

Издание приходит к выводу, что соответственно и протокол внеочередного общего собрания акционеров Omega Terminal SA, и назначение Богдана Хомяка, и все его действия могут называться нелегитимными и трактоваться как фальсификация документов.

В материале отмечается, что медийная кампания против GNT Group усилилась после информации о тесных связях Argentem Creek Partners с российским бизнесом.