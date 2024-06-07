Argentem Creek Partners звитуватили у фальсифікації документів для захоплення Одеського зернового терміналу – ЗМІ

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Корпоративний конфлікт навколо Одеського зернового терміналу розгортається з новою силою. Про це повідомили адвокати GNT Group українським журналістам, повідомляє видання "Главред".

Стверджується, що кредитор Argentem Creek Partners нібито проводить PR-кампанію проти українського агрохолдинга GNT Group та здійснює дії, які можуть свідчити про фальсифікацію документів для блокування стратегічного підприємства і його захоплення.

PR-кампанія проводиться шляхом появи у ЗМІ новин з непідтвердженими звинуваченнями GNT Group та його бенефіціарів у "сірому" експорті зерна та несплаті податків, вказується у матеріалі.

Журналісти вказують, що паралельно відбувається фактична фальсифікація документів у іноземних юрисдикціях щодо власності GNT Group: громадянин Канади українського походження Богдан Хом'як передає майно від імені компанії Omega Terminal SA (є частиною холдингу GNT Group) в оренду третім особам.

В матеріалі зазначається, що Хом'як діє на підставі протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Omega Terminal SA від 20 грудня 2022 року. Цей протокол був підписаний Джессі Грум-Бейкером, якого Argentem Creek Partners призначило директором компанії GNT Trade DMCC (володіє українськими компаніями GNT Group). Однак, на думку юристів GNT Group, Хом'як не має права діяти від імені Omega Terminal SA, а його дії щодо передачі в оренду майна компанії є незаконними.

Швейцарський суд, який розглядає спір, 10 травня 2023 року заблокував реєстр щодо всіх рішень, ухвалених на позачергових загальних зборах акціонерів Omega Terminal SA від 20 грудня 2022 р, вказують журналісти та публікують скан-копію рішення суду.

Як зазначає видання, Швейцарський суд таким чином констатував, що існують сумніви щодо дійсності цих зборів, і що юридична позиція щодо рішень, ухвалених на зборах, не до кінця зрозуміла.

Крім того, як зазначають адвокати GNT Group, директор компанії обов'язково має бути внесений до Комерційного Реєстру, а для цього потрібна дійсна резолюція акціонерів. Швейцарське правосуддя у даному випадку констатувало, що резолюція акціонерів є неточною та незрозумілою, зміни не можуть бути внесені доки позиція не проясниться. Таким чином, призначення Argentem Creek Partners Богдана Хомʼяка директором Omega Terminal SA можна назвати нелегітимним, а діючим керівником залишається попередній директор.

ЗМІ також дізналися, що вже згаданий Джессі Грум-Бейкер, який призначений Argentem Creek Partners директором компанії GNT Trade DMCC, також не є легітимним, аджеамериканська компанія мала подати резолюцію про призначення Грум-Бейкера в реєстр Дубайської багатопрофільної товарно-сировинної біржі впродовж 14 днів, що компанія зробила, але біржа не прийняла пакет документів та запросила додаткові документи, які не були надані. Це стало причиною для судового процесу в ОАЕ, який триває й досі.

Журналісти розповідають, що оскільки додаткових документів не було надано, а зміни щодо директора не були відображені в реєстрі Дубайської багатопрофільної товарно-сировинної біржі, то й призначення Джессі Грум-Бейкера директором GNT Trade DMCC не відбулося й діючим керівником компанії залишається попередній директор.

Видання приходить до висновку, що відповідно і протокол позачергових загальних зборів акціонерів Omega Terminal SA, і призначення Богдана Хомʼяка, і всі його дії можуть називатися нелегітимними та трактуватися як фальсифікація документів.

В матеріалі зазначається, що медійна кампанія проти GNT Group посилилась після інформації про тісні зв’язки Argentem Creek Partners з російським бізнесом.