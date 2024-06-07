Кампания по дискредитации замдиректора НАБУ Углавы может развалить все Бюро – Сакварелидзе

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Информационная кампания против заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы сеет недоверие ко всем руководителям правоохранительных органов, которые долгие годы сотрудничали с международными и общественными организациями.

Как сообщил бывший первый заместитель Генпрокурора Украины, политический и общественный деятель, предприниматель Давид Сакварелидзе, искусственно созданный медийный скандал с НАБУ приведет к хаосу и парализует работу антикоррупционных органов Украины.

По его словам, скандал о якобы сливе Углавой служебной информации был организован группой активистов-антикоррупционеров. Они, в свою очередь, хотят видеть в Бюро "своего", управляемого человека.

"Активисты вмешиваются в работу правоохранительных органов и не только. Без их согласия и благословения никто не имеет права на существование или как минимум на успешную историю", — говорит Сакварелидзе.

Он напомнил, что сразу после назначения директором НАБУ Семена Кривоноса на него с первого дня работы начались атаки.

По словам Сакварелидзе, те же активисты, которые одобрили кандидатуру Кривоноса, сразу после назначения начали обвинять его в том, что он якобы человек ОП. Теперь активисты пытаются убрать заместителя Кривоноса.

"Углава служит этой стране 10 лет безупречно. Если бы таких, как он, было больше в силовых структурах, Украина жила бы иначе. Я знаю этого человека давно, он прошел все этапы службы в Грузии — от следователя до областного прокурора и заместителя генерального прокурора. И ни на одном из этапов его репутация не была запятнана, в Украине в том числе. Мы должны быть ему благодарны, а не уничтожать его репутацию", — говорит бывший первый заместитель генпрокурора.

Процессуально против Углавы не было выдвинуто никаких обвинений. Сакварелидзе считает, что заказчики кампании специально раздувают скандал, чтобы убрать человека, который не на побегушках у них. Впрочем, дискредитация Углавы может привести к недоверию к НАБУ, и, в конце концов, замене всего руководства.

"Конечно, может быть развалено и все Бюро. А если будет посеяно недоверие к руководителям правоохранительных органов, которые долгие годы сотрудничали с международными и общественными организациями, начнется хаос", — добавил Сакварелидзе.