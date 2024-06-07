Кампанія з дискредитації заступника директора НАБУ Углави може розвалити усе Бюро – Сакварелідзе

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Інформаційна кампанія проти заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави сіє недовіру до усіх керівників правоохоронних органів, які довгі роки співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями.

Як повідомив колишній перший заступник Генпрокурора України, політичний та громадський діяч, підприємець Давид Сакварелідзе, штучно створений медійний скандал з НАБУ призведе до хаосу та паралізує роботу антикорупційних органів України.

За його словами, скандал про нібито злиття Углавою службової інформації був організований групою активістів-антикорупціонерів. Вони, в свою чергу, хочуть мати в Бюро "свою", керовану людину.

"Активісти втручаються у роботу правоохоронних органів і не тільки. Без їхньої згоди та благословення ніхто не має права на існування або як мінімум на успішну історію", – каже Сакварелідзе.

Він нагадав, що одразу після призначення директором НАБУ Семена Кривоноса на нього з першого дня роботи теж розпочалися атаки.

Зі слів Сакварелідзе, ті ж активісти, які схвалили кандидатуру Кривоноса, відразу після призначення почали звинувачувати його в тому, що він нібито людина ОП. Тепер активісти намагаються прибрати заступника Кривоноса.

"Углава служить цій країні 10 років бездоганно. Якби таких, як він, було більше в силових структурах, Україна жила б інакше. Я знаю цю людину давно, вона пройшла всі етапи служби в Грузії – від слідчого до обласного прокурора і заступника генерального прокурора. І на жодному з етапів його репутація не була заплямована, в Україні у тому числі. Ми маємо бути йому вдячні, а не знищувати його репутацію", – каже колишній перший заступник Генпрокурора.

Процесуально проти Углави не було висунуто жодних звинувачень. Сакварелідзе вважає, що замовники кампанії спеціально роздувають скандал, аби прибрати людину, яка не на побігеньках у них.

Втім, дискредитація Углави може призвести до недовіри до НАБУ, і, зрештою, заміни всього керівництва.

"Звичайно, може бути розвалено і все Бюро. А якщо буде посіяна недовіра до керівників правоохоронних органів, які довгі роки співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями, розпочнеться хаос", – додає Сакварелідзе.