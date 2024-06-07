"Украинская бронетехника" поставила для Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" бронетранспортеры М113 (Фото, видео)
M113 уже помогают бойцам бригады "Лють" выполнять боевые задачи на линии соприкосновения. Об этом компания "Украинская бронетехника" сообщила в Facebook.
На вооружении Сил обороны Украины гусеничные бронетранспортеры М113 находятся с 2022 года. Техника очень хорошо показала себя за время полномасштабной войны в Украине и участвует в боевых действиях на разных участках фронта.
На сегодня это одна из самых распространенных боевых машин в мире. Сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч ее единиц в более чем 40 модификациях.
Вес бронетранспортера — 11 440 кг, на нем могут передвигаться двое членов экипажа и 11 пассажиров. Мощность двигателя М113 — 265 л.с., скорость — 61 км/ч. Броня обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62, лобовая часть — 12,7.
Вооружение состоит из одного 12,7-мм пулемета Browning M2 с возможностью установки дополнительно защиты стрелка в турели. М113 также можно вооружить автоматическим гранатометом Mk 19 или противотанковыми комплексами M47 Dragon или BGM-71 TOW.