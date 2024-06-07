"Українська бронетехніка" поставила для Об"єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють" бронетранспортери М113 (Фото, відео)

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M113 вже допомагають бійцям бригади "Лють" виконувати бойові завдання на лінії зіткнення. Про це компанія "Українська бронетехніка" повідомила у Facebook.

На озброєнні Сил оборони України гусеничні бронетранспортери М113 перебувають з 2022 року. Техніка дуже добре показала себе за час повномасштабної війни в України та бере участь в бойових діях на різних ділянках фронту.

На сьогодні це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі. Зараз стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч її одиниць у понад 40 модифікаціях.

Вага бронетранспортера — 11 440 кг, на ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів. Потужність двигуна М113 — 265 к.с., швидкість — 61 км/г. Броня забезпечує круговий захист від куль калібру 7,62, лобова частина — 12,7.

Озброєння складається з одного 12,7-мм кулемета Browning M2 з можливістю встановлення додатково захисту стрілка у турелі. М113 також можна озброїти автоматичним гранатометом Mk 19 або протитанковими комплексами M47 Dragon чи BGM-71 TOW.