Пять лет тюрьмы: в Украине впервые за время большой войны с РФ уклонисту дали максимальный срок

Военнообязанный из Донецка проигнорировал "боевую" повестку и не отправился в учебную часть. Свои мотивы он объяснил необходимостью ухода за пожилыми родителями.

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Впервые за время полномасштабной войны с Россией украинский суд назначил максимальное наказание за уклонение от призыва в армию — пять лет тюрьмы. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Оболонский районный суд Киева признал виновным в уклонении от службы в ВСУ военнообязанного из Донецка. В материалах дела сказано, что в начале июня 2023 года обвиняемого признали годным к военной службе. В середине сентября прошлого года ТЦК вручило мужчине "боевую" повестку на отправку в армию. Не имея права на отсрочку, мужчина проигнорировал вызов.

В суде он признал вину и сказал, что не прибыл в пункт отправки в часть, так как должен был ехать к родителям преклонного возраста, которые нуждаются в постороннем уходе. Мужчина заявил, что понимает гражданский долг, но служить не может и не будет.

На допросе сотрудник ТЦК рассказал, что обвиняемый годен к службе и отказывался воевать, так как его близкие родственники живут в Донецкой области. Данный факт мешает военнообязанному вступить в ряды ВСУ.

Судья решил, что проживание отца и бабушки обвиняемого в Донецкой области, а его жены – на временно оккупированной территории, не является уважительной причиной, оправдывающей уклонение от мобилизации.

Суд также не принял во внимание искреннее раскаяние военнообязанного. По мнению суда, мужчина ничего не делал для исправления ситуации. Он постоянно был в столице и без уважительных причин не являлся в ТЦК.

Суд отверг призывы прокурора о назначении обвиняемому условного срока наказания, которое не связано с лишением свободы. В итоге обвиняемого заключили под стражу сразу после вынесения приговора. Его продержат в Киевском следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу.

Напомним, Верховная Рада недавно предложила законопроект, расширяющий полномочия военной полиции. В тексте документа сказано о разрешении проникать в жилище подозреваемых в совершении преступления.

В Днепропетровской области за четыре месяца текущего года доставили в военкоматы 5511 человек, уклоняющихся от призыва.