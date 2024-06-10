Эксперт рассказала, как выбрать криптовалютную биржу или обменник, чтобы сохранить свои деньги

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Сейчас все больше людей начинают использовать криптовалютные биржи и обменники для покупки, продажи и обмена цифровых активов. Однако, чем популярнее становится криптовалюта, тем больше становится угроз ее безопасности. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка рассказала в комментарии УНН, как выбрать биржу или обменник, чтобы сохранить свои средства.

По ее словам, при выборе биржи или обменника необходимо обратить внимание на репутацию и отзывы пользователей, наличие лицензии, прозрачность и открытость платформы. Она отметила, что надежные платформы предоставляют информацию о своей команде, местонахождении и юридическом статусе.

"Предпочтение стоит отдавать платформам, которые регулируются государственными органами и имеют необходимые лицензии", — отметила Елена Соседка.

Отдельное внимание следует уделить безопасности своего аккаунта — использовать двухфакторную аутентификацию (2FA) и придумывать сложные пароли, которые будут содержать буквы, цифры и символы.

Эксперт подчеркнула, что особенно внимательными нужно быть к фишинговым атакам и не переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также всегда проверять URL сайта перед вводом данных.

Кроме того, Елена Соседка советует не хранить активы на одной платформе, а лучше разделить их между несколькими биржами и кошельками для снижения рисков. На бирже стоит хранить только ту часть криптомонет, которая необходима для торговли, а остальную — в холодных кошельках.

Перед отправкой средств следует внимательно проверять правильность адреса получателей, а также использовать метки (теги) и делать малые тестовые переводы перед отправкой крупных сумм.

"Регулярно читайте новости и статьи о безопасности в сфере криптовалют. Учитесь на опыте других пользователей. Присоединяйтесь к криптовалютным сообществам, где можно обсудить вопросы безопасности и получить советы от опытных участников. Следите за обновлениями программного обеспечения и приложений, которые вы используете", — добавила соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions.