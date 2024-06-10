Експерт розповіла, як обрати криптовалютну біржу або обмінник, щоб зберегти свої гроші

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Зараз все більше людей починають використовувати криптовалютні біржі та обмінники для купівлі, продажу та обміну цифрових активів. Однак, чим популярніше стає криптовалюта, тим більше стає загроз її безпеці. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла в коментарі УНН, як обрати біржу або обмінник, щоб зберегти свої кошти.

За її словами, при виборі біржі або обмінника необхідно звернути увагу на репутацію та відгуки користувачів, наявність ліцензії, прозорість і відкритість платформи. Вона наголосила, що надійні платформи надають інформацію про свою команду, місцезнаходження та юридичний статус.

"Перевагу варто віддавати платформам, які регулюються державними органами і мають необхідні ліцензії", — зазначила Олена Сосєдка.

Окремо увагу слід приділити безпеці свого аккаунта – використовувати двофакторну аутентифікацію (2FA) та придумувати складні паролі, які міститимуть букви, цифри та символи.

Експерт наголосила, що особливо уважними потрібно бути до фішингових атак і не переходити за посиланнями з підозрілих листів, а також завжди перевіряти URL сайту перед введенням даних.

Окрім того, Олена Сосєдка радить не зберігати активи на одній платформі, а краще розділити їх між декількома біржами і гаманцями для зниження ризиків. На біржі варто зберігати тільки ту частину криптомонет, яка необхідна для торгівлі, а іншу — в холодних гаманцях.

Перед відправкою коштів слід уважно перевіряти правильність адреси отримувачів, а також використовувати мітки (теги) і робити малі тестові перекази перед відправкою великих сум.

"Регулярно читайте новини та статті про безпеку в сфері криптовалют. Вчіться на досвіді інших користувачів. Приєднуйтесь до криптовалютних спільнот, де можна обговорити питання безпеки і отримати поради від досвідчених учасників. Слідкуйте за оновленнями програмного забезпечення та додатків, які ви використовуєте", — додала співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions.