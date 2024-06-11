Группа ТАС инвестирует миллионы в цифровизацию бизнеса: искусственный интеллект, роботизация и облака

Группа компаний TAS, одна из крупнейших украинских холдингов, активно внедряет цифровые технологии на всех своих предприятиях, чтобы оптимизировать бизнес-процессы, автоматизировать производство и повысить эффективность. Об этом в эксклюзивном интервью рассказала руководитель группы Анна Тигипко.

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"Цифровизация и внедрение новейших технологий стали для ТАС ключевыми инструментами оптимизации деятельности и повышения эффективности работы всех наших предприятий. Мы понимаем, что без инвестиций в ИТ-решения невозможно обеспечить устойчивое развитие бизнеса", – отметила А. Тигипко.

По ее словам, компании группы уже используют такие инновационные инструменты, как системы управления CRM, облачные сервисы, роботизацию, автоматизацию складов, аналитические платформы и штрихкодирование. Благодаря этому удалось существенно сократить время на обработку заказов, уменьшить ошибки и повысить производительность.

Так, на флагманском предприятии группы "Днепрометиз" установили CRM-систему для управления взаимоотношениями с клиентами и открыли интернет-магазин, что расширило возможности сбыта. А на заводе "АБ Столичный" автоматизировали сбор статистики с производственных линий в режиме реального времени для анализа себестоимости продукции.

Компании "ТАС Логистик" удалось достичь высокого уровня автоматизации бизнес-процессов благодаря интеграции с другими информационными системами и применению платформы Power Automate. Это позволило команде из 16 человек эффективно управлять парком из 2100 вагонов.

Как сообщила Анна Тигипко, в дальнейших планах группы – разработка собственных цифровых платформ для логистики, использование технологий дополненной реальности в маркетинге и внедрение цифровых "водяных знаков" для защиты продукции от подделок.

"В целом цифровизация и новейшие технологии уже внедрены практически во всех наших компаниях. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом – инвестиции в ИТ-решения останутся для группы ТАС ключевым направлением обеспечения устойчивого развития бизнеса", – подытожила руководитель TAS Group.

По оценкам экспертов, инвестиции крупного бизнеса в цифровую трансформацию являются важным фактором роста экономики Украины. Благодаря таким вложениям повышается производительность труда, создаются новые рабочие места и обеспечивается конкурентоспособность отечественных предприятий на глобальном рынке.