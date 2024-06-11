Група TAS інвестує мільйони в цифровізацію бізнесу: штучний інтелект, роботизація та хмари

Група компаній TAS, один з найбільших українських холдингів, активно впроваджує цифрові технології на всіх своїх підприємствах, щоб оптимізувати бізнес-процеси, автоматизувати виробництво та підвищити ефективність. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповіла керівниця групи Анна Тігіпко.

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"Цифровізація та впровадження новітніх технологій стали для ТАС ключовими інструментами оптимізації діяльності та підвищення ефективності роботи всіх наших підприємств. Ми розуміємо, що без інвестицій в ІТ-рішення неможливо забезпечити сталий розвиток бізнесу", — зазначила пані Тігіпко.

За її словами, компанії групи вже використовують такі інноваційні інструменти, як системи управління CRM, хмарні сервіси, роботизацію, автоматизацію складів, аналітичні платформи та штрихкодування. Завдяки цьому вдалося суттєво скоротити час на обробку замовлень, зменшити помилки та підвищити продуктивність.

Так, на флагманському підприємстві групи "Дніпрометиз" встановили CRM-систему для управління взаємовідносинами з клієнтами та відкрили інтернет-магазин, що розширило можливості збуту. А на заводі "АБ Столичний" автоматизували збір статистики з виробничих ліній в режимі реального часу для аналізу собівартості продукції.

Компанії "ТАС Логістик" вдалося досягти високого рівня автоматизації бізнес-процесів завдяки інтеграції з іншими інформаційними системами та застосуванню платформи Power Automate. Це дозволило команді з 16 осіб ефективно управляти парком з 2100 вагонів.

Як повідомила Анна Тігіпко, в подальших планах групи — розробка власних цифрових платформ для логістики, використання технологій доповненої реальності у маркетингу та впровадження цифрових "водяних знаків" для захисту продукції від підробок.

"Загалом цифровізація та новітні технології вже впроваджені практично в усіх наших компаніях. І ми не збираємося зупинятися на досягнутому — інвестиції в ІТ-рішення залишатимуться для групи ТАС ключовим напрямком забезпечення сталого розвитку бізнесу", — підсумувала керівниця TAS Group.

За оцінками експертів, інвестиції великого бізнесу в цифрову трансформацію є важливим фактором зростання економіки України. Завдяки таким вкладенням підвищується продуктивність праці, створюються нові робочі місця та забезпечується конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на глобальному ринку.