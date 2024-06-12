Грязная игра России на рынке международного оружия: как пытаются срывать поставки оружия для ВСУ

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Недавняя серия скандалов, которая шла вокруг чешской компании AKM Group-CZ, похоже нашла объяснение. Предположение, что попытки очернить репутацию западного поставщика являются частью ИПСО врага накануне сделало издание Obozrevatel.ua.

Как говорится в материале, это стало понятно во время второй волны информационной атаки против чешской оружейной компании.

Первым пророссийский след в сфабрикованных обвинениях, которые имели целью дискредитировать оружейников заметил основатель и руководитель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука.

"Много раз утверждал, что отечественная коррупция ходит под ручку с государственной изменой! Коррупционеры — прекрасная среда для вербовки агентов и агентов влияния вражеской разведкой. Это стала практика по всему миру! И, вот вам очередной яркий пример того, как украинские "патриотические" барыги тесно сотрудничают со спецслужбами России. В различных СМИ началась вторая волна дискредитации наших чешских партнеров. Более десятка "электронных СМИ" выложили очередную версию недобропорядочности известной чешской компании.", — написал он у себя в Facebook.

Что важно, в материал некоторых "распространителей" грязной клеветы против известного в мире чешского поставщика AKM Group-CZ, появился фрагмент секретного документа, доступ к которому могли иметь только украинские спецслужбы и Минобороны, пишет Obozrevatel.

"Сейчас я не могу ответить на вопрос "кто является инициатором этой второй волны": наши украинские барыги, или их российские "партнеры". Этим должны заняться сотрудники СБУ. Так же, сотрудники СБУ должны выяснить, каким образом враг получил скрин секретного документа, фрагмент которого некоторые "сми" выкладывают в своих материалах. Или доступ к этому секретному документу получили те самые наши подонки-барыги и передали врагу, или же враг самостоятельно имеет доступ к секретным документам украинских спецслужб! В любом варианте, для СБУ есть работа! А нам, друзья, стоит всегда помнить: коррупция и предательство — сиамские близнецы!", — заявил Тука.

Напомним, ранее у себя на Youtube-канале Тука подробно рассказывал о предыстории конфликтной ситуации вокруг чешского поставщика оружия. По его словам, один из бывших народных депутатов организовал закрытый тендер по закупке снайперских винтовок, но эта информация стала известна другим игрокам рынка, которые впоследствии тоже подали свои заявки на участие в конкурсе. При этом, как он отмечает, технические условия проведения тендера были выписаны таким образом, что победитель, вроде бы, уже был известен заранее.

Тука указывал, что компания AKM Group-CZ предложила Минобороны снайперские комплексы и лучшие условия, чем все остальные участники. Он акцентировал, что речь идет об известном чешском поставщике, которого хорошо знают специалисты в мире: продукция этой компании находится на вооружении спецподразделений нескольких стран Европы.

Поэтому, как считает Тука, эта компания сегодня имеет безупречную репутацию на рынке оружия.

Минобороны Украины заключило контракт с представителем этого поставщика. Однако после подготовки вооружения к отправке заказчику, оборонное ведомство Украины вдруг начало игнорировать все запросы от AKM Group-CZ, рассказал Тука.

Как рассказал волонтер, в этот момент один из бывших народных депутатов начал обвинять чешскую компанию в якобы поставке некачественного оружия. По мнению Туки, люди, которые были инициаторами проведения этого закрытого тендера, предоставили экс-нардепу ложную информацию.

Разоблачение этой спланированной спецоперации показало, что украинское общество научилось быть бдительным и России становится все сложнее разворачивать в Украине ИПСО и протягивать свои грязные манипуляции.

Как стало известно, несмотря на то, что эта скандальная история привела к тому, что часть договоров и платежей за поставки вооружения заморозили, чешская компания AKM Group-CZ продолжает осуществлять поставки оружия Силам Обороны Украины, помогая обеспечивать фронт боеприпасами и дефицитным оружием, которые сегодня так нужны на фронте.