Брудна гра Росії на ринку міжнародної зброї: як намагаються зривати поставки зброї для ЗСУ

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Нещодавня серія скандалів, яка точилася довкола чеської компанії AKM Group-CZ, схоже знайшла пояснення. Припущення, що спроби очорнити репутацію західного постачальника є частиною ІПСО ворога напередодні зробило видання Obozrevatel.ua.

Як йдеться у матеріалі, це стало зрозуміло під час другої хвилі інформаційної атаки проти чеської зброярської компанії.

Першим проросійський слід у сфабрикованих звинуваченнях, які мали на меті дискредитувати зброярів помітив засновник та керівник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

"Багато разів стверджував, що вітчизняна корупція ходить під ручку з державною зрадою! Корупціонери — чудове середовище для вербовки агентів та агентів впливу ворожою розвідкою. Це стала практика по всьому світові! І, ось вам черговий яскравий приклад того, як українські "патріотичні" бариги тісненько співпрацюють зі спецслужбами Росії. В різних ЗМІ розпочалась друга хвиля дискредитації наших чеських партнерів. Більше десятка "електронних ЗМІ" виклали чергову версію недоброчесності знаної чеської компанії.", — написав він у себе в Facebook.

Що важливо, у матеріал деяких "поширювачів" брудних наклепів проти знаного у світі чеського постачальника AKM Group-CZ, з’явився фрагмент секретного документу, доступ до якого могли мати лише українські спецслужби та Міноборони, пише Obozrevatel.

"Зараз я не можу надати відповіді на запитання "хто є ініціатором цієї другої хвилі": наші українські бариги, чи їхні російські "партнери". Цим мають зайнятись співробітники СБУ. Так само, співробітники СБУ мають з’ясувати, яким чином ворог отримав скрін таємного документу, фрагмент якого деякі "змі" викладають в своїх матеріалах. Або доступ до цього таємного документу отримали ті самі наші покидьки-бариги і передали ворогу, або ж ворог самостійно має доступ до таємних документів українських спецслужб! В будь-якому варіанті, для СБУ є робота! А нам, друзі, варто завжди пам'ятати: корупція і зрада — сіамські близнюки!", — заявив Тука.

Нагадаємо, раніше у себе на Youtube-каналі Тука докладно розповідав про передісторію конфліктної ситуації довкола чеського постачальника зброї. За його словами, один з колишніх народних депутатів організував закритий тендер із закупівлі снайперських гвинтівок, але ця інформація стала відома іншим гравцям ринку, які згодом теж подали свої заявки на участь у конкурсі. При цьому, як він наголошує, технічні умови проведення тендеру були виписані таким чином, що переможець, начебто, вже був відомий наперед.

Тука вказував, що компанія AKM Group-CZ запропонувала Міноборони снайперські комплекси і кращі умови, ніж всі інші учасники. Він акцентував, що мова йде про відомого чеського постачальника, якого добре знають фахівці у світі: продукція цієї компанії перебуває на озброєнні спецпідрозділів кількох країн Європи.

Тому, як вважає Тука, ця компанія сьогодні має бездоганну репутацію на ринку зброї.

Міноборони України уклало контракт з представником цього постачальника. Проте після підготовки озброєння до відправки замовнику, оборонне відомство України раптом почало ігнорувати всі запити від AKM Group-CZ, розповів Тука.

Як розповів волонтер, у цей момент один з колишніх народних депутатів почав звинувачувати чеську компанію у нібито постачанні неякісної зброї. На думку Туки, люди які були ініціаторами проведення цього закритого тендеру, надали екснардепу неправдиву інформацію.

Викриття цієї спланованої спецоперації показало, що українське суспільство навчилося бути пильним і росії стає все складніше розгортати в Україні ІПСО і протягувати свої брудні маніпуляції.

Як стало відомо, не дивлячись на те, що ця скандальна історія призвела до того, що частину договорів і платежів за поставки озброєння заморозили, чеська компанія AKM Group-CZ продовжує здійснювати поставки зброї Силам Оборони України, допомагаючи забезпечувати фронт боєприпасами і дефіцитною зброєю, які сьогодні так потрібні на фронті.