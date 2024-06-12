Устранение заместителя директора НАБУ Углавы может быть частью борьбы антикоррупционеров за гранты международных доноров, — политолог

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Как пишет политолог Юрий Гаврилечко, скандал с отстранением от обязанностей заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы может свидетельствовать о внутренней борьбе внутри антикоррупционных органов за гранты от международных доноров, передает "Апостроф".

"Это внутривидовая борьба за один и тот же ресурс — международные проекты и внимание западных партнеров. Единственная разница — кто-то бьется за должности и зарплаты, а кто-то за гранты", — говорит эксперт.

По словам Гаврилечко, "в этом скандале замешаны абсолютно все: начиная с "антикоррупционных" общественных деятелей и до патентованных журналистов-расследователей".

Эксперт напомнил, что "в информационное пространство уже были вброшены непроверенные и неподтвержденные данные о том, что якобы первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава сливал данные расследования и другие документы" через посредника.

"Основываясь на утечках, расследование Бигуса пришло к выводу, что "сливщик" — не Углава. А вот "антикоррупционеры" хором говорят обратное — это Углава, или же они на это намекают, не говоря прямо. Замечу, что и этого достаточно, чтобы уничтожить чью-то репутацию, и неважно, что было на самом деле — главное, что увидели люди", — объясняет политолог.

При этом, эксперт обращает внимание: "и активисты и журналисты для того, чтобы расследовать, что же произошло на самом деле и кто виноват, используют слитые им документы. То есть... оперируют частной информацией и, возможно, материалами уголовного дела".

"Как такое возможно, что слив информации из НАБУ считается "зрадой", а слив тех же данных "активистам" и журналистам — подается как "победа"? Это же абсурд!" — возмущается Гаврилечко.

Эксперт акцентирует, что побочным эффектом этой борьбы за благосклонность международных доноров может быть дискредитация и существенное ослабление всей антикоррупционной системы: "Когда люди привыкают к шапито, заверить их в том, что за спектаклями стоит что-то реальное и полезное — достаточно сложно".