Усунення заступника директора НАБУ Углави може бути частиною боротьби антикорупціонерів за гранти міжнародних донорів, – політолог

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Як пише політолог Юрій Гаврилечко, скандал з усуненням від обов'язків заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави може свідчити про внутрішню боротьбу всередині антикорупційних органів за гранти від міжнародних донорів, передає "Апостроф".

"Це внутрішньовидова боротьба за один і той самий ресурс – міжнародні проєкти та увагу західних партнерів. Єдина різниця — хтось б’ється за посади і зарплати, а хтось за гранти", – каже експерт.

За словами Гаврилечка, "у цьому скандалі замішані геть усі: починаючи з "антикорупційних" громадських діячів і до патентованих журналістів-розслідувачів".

Експерт нагадав, що "в інформаційний простір вже було вкинуто неперевірені і непідтверджені дані про те, що нібито перший заступник директора НАБУ Гізо Углава зливав дані розслідування та інші документи" через посередника.

"Ґрунтуючись на витоках, розслідування Бігуса дійшло висновку, що "зливщик" – не Углава. А ось "антикорупціонери" хором кажуть протилежне – це Углава, або ж вони на це натякають, не кажучи прямо. Зауважу, що і цього достатньо, аби знищити чиюсь репутацію, і байдуже, що було насправді – головне, що побачили люди", – пояснює політолог.

При цьому, експерт звертає увагу: "і активісти і журналісти для того, аби розслідувати, що ж сталося насправді і хто винен, використовують злиті їм документи. Тобто… оперують приватною інформацією та, можливо, матеріалами кримінальної справи".

"Як таке можливо, що злив інформації з НАБУ вважається "зрадою", а злив тих самих даних "активістам" і журналістам – подається як "перемога"? Це ж абсурд!" – обурюється Гаврилечко.

Експерт акцентує, що побічним ефектом цієї боротьби за прихильність міжнародних донорів може бути дискредитація і суттєве послаблення всієї антикорупційної системи: "Коли люди звикають до шапіто, запевнити їх у тому, що за виставами стоїть щось реальне й корисне – досить складно".