На конференции по восстановлению в Берлине представили логистический проект WINHUB корпорации TERWIN

Корпорация TERWIN на URC2024 представила свой инвестиционный проект WINHUB, который будет способствовать росту украинской экономики и ритейла. Проект предусматривает строительство складских помещений класса "А" на более 1 млн кв. м в четырех областях Украины.

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Проект WINHUB корпорации TERWIN вошел в перечень наиболее перспективных инвестиционных проектов Министерства экономики Украины, которые были представлены на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, информирует "ДС".

Это масштабный проект по развитию логистических мощностей Украины и строительству логистических хабов на 1 млн кв. м. Сумма запланированных инвестиций — 700 млн долларов США. Об этом рассказали в корпорации TERWIN.

Инвестиционный проект WINHUB будет способствовать росту украинской экономики и ритейла, он предусматривает строительство складских помещений класса "А" на более 1 млн кв. м в четырех областях Украины. Причем, отмечают в корпорации, это не просто складские комплексы, а полноценная инфраструктура для бизнеса, аналога которой сейчас в Украине нет.

"URC2024 в очередной раз показал высокий интерес западных инвесторов к украинским проектам. Наша страна демонстрирует невероятную экономическую устойчивость во время войны, и сегодня в Украине и украинском бизнесе мир видит надежного партнера. Стране нужны масштабные проекты, способные существенно укрепить украинскую экономику в различных отраслях. Наш проект WINHUB направлен на развитие логистического потенциала Украины", — отметил Руслан Шостак, президент корпорации TERWIN, совладелец сетей EVA и VARUS. По его словам, сегодня в Украине всего 1,5 млн кв. м складских помещений класса "А", а в соседней Польше — 30 млн кв. м. При этом Украине, как участнику европейского рынка, нужна качественная логистическая инфраструктура в Украине. "Именно исходя из потребностей рынка и собственных торговых сетей, мы запустили строительство логистического хаба на 1 млн кв. м в четырех областях Украины и начали проводить переговоры с западными инвесторами по реализации этого проекта" -заметил Руслан Шостак.

В корпорации отметили, что благодаря новому проекту планируется создать до 25 тысяч рабочих мест, а на базе хабов будет создана экосистема сопутствующих бизнесов социально-экономического направления: хостелы, супермаркеты, СТО для грузовых автомобилей, детские сады, спортзалы, фудкорты, служба приема и переработки отходов, служба каршеринга автомобилей и электротранспорта. В целом такой проект способен существенно повлиять на местную инфраструктуру, ведь предусматривает создание современных публичных пространств на территории хаба. Поэтому, WINHUB станет важным вкладом в восстановление и развитие логистической инфраструктуры Украины, поддерживая экономический рост страны и улучшая ее конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, считают в корпорации TERWIN.

Напомним, минувшей осенью совладелец сетей Eva и Varus Руслан Шостак сообщил о строительстве в четырех областях Украины логистических центров площадью около 1 млн м2. Один из таких центров будет построен на Львовщине.