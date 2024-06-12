На конференції з відновлення в Берліні представили логістичний проєкт WINHUB корпорації TERWIN

Корпорація TERWIN на URC2024 представила свій інвестиційний проєкт WINHUB, який сприятиме зростанню української економіки та ритейлу. Проєкт передбачає будівництво складських приміщень класу "А" на понад 1 млн кв. м у чотирьох областях України.

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Проєкт WINHUB корпорації TERWIN увійшов до переліку найбільш перспективних інвестиційних проєктів Міністерства економіки України, які були представлені на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні, інформує "ДС".

Це масштабний проєкт з розвитку логістичних потужностей України та будівництва логістичних хабів на 1 млн кв. м. Сума запланованих інвестицій — 700 млн доларів США. Про це розповіли у корпорації TERWIN.

Інвестиційний проєкт WINHUB сприятиме зростанню української економіки та ритейлу, він передбачає будівництво складських приміщень класу "А" на понад 1 млн кв. м у чотирьох областях України. Причому, зазначають у корпорації, це не просто складські комплекси, а повноцінна інфраструктура для бізнесу, аналога якій наразі в Україні немає.

"URC2024 вкотре показав високий інтерес західних інвесторів до українських проєктів. Наша країна демонструє неймовірну економічну стійкість під час війни, і сьогодні в Україні та українському бізнесі світ бачить надійного партнера. Країні потрібні масштабні проєкти, здатні суттєво зміцнити українську економіку в різних галузях. Наш проєкт WINHUB спрямований на розвиток логістичного потенціалу України", — зазначив Руслан Шостак, президент корпорації TERWIN, співвласник мереж EVA та VARUS. За його словами, сьогодні в Україні лише 1,5 млн кв. м складських приміщень класу "А", а в сусідній Польщі — 30 млн кв. м. При цьому Україні, як учаснику європейського ринку, потрібна якісна логістична інфраструктура в Україні. "Саме виходячи з потреб ринку і власних торговельних мереж, ми запустили будівництво логістичного хаба на 1 млн кв. м у чотирьох областях України і почали проводити перемовини із західними інвесторами щодо реалізації цього проєкту" —зауважив Руслан Шостак.

У корпорації зазначили, що завдяки новому проєкту планується створити до 25 тисяч робочих місць, а на базі хабів буде створена екосистема супутніх бізнесів соціально-економічного спрямування: хостели, супермаркети, СТО для вантажних автомобілів, дитячі садки, спортзали, фудкорти, служба приймання та перероблення відходів, служба каршерингу автомобілів та електротранспорту. Загалом такий проєкт здатний суттєво вплинути на місцеву інфраструктуру, адже передбачатиме створення сучасних публічних просторів на території хабу. Тож, WINHUB стане важливим внеском у відновлення та розвиток логістичної інфраструктури України, підтримуючи економічне зростання країни та покращуючи її конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість, вважають у корпорації TERWIN.

Нагадаємо, минулої осені співвласник мереж Eva і Varus Руслан Шостак повідомив про будівництво у чотирьох областях України логістичних центрів площею близько 1 млн м2. Один із таких центрів побудують на Львівщині.