Процесс возмещения неуплаченных налогов можно ускорить, чтобы средства быстрее пошли на оборону, — Дмитрий Вербицкий

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Украинцы чаще стали пользоваться нормой, согласно которой подозреваемый в уклонении от уплаты налогов может добровольно рассчитаться с государством и быть освобожденным от уголовной ответственности. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, передают "Украинские новости".

По его словам, соответствующих производств по освобождению лиц от ответственности в порядке ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса за период с начала года стало вдвое больше чем тех, где фигуранты не воспользовались такой возможностью.

Он отметил, что при этом общее количество зарегистрированных Бюро экономической безопасности производств по уклонению от уплаты налогов не уменьшается. "Работа направлена на разоблачение и привлечение к уголовной ответственности недобросовестных субъектов, которые уклоняются от уплаты налогов и обязательных платежей проводится постоянно", — подчеркнул Вербицкий.

Среди примеров крупных дел он привел недавно направленный в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц одного из горно-обогатительных комбинатов по фактам умышленного уклонения от уплаты рентных платежей на сумму 1 млрд грн и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Также в суд направлен обвинительный акт в отношении должностных лиц одной из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибуционных услуг в области потребительских товаров по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов на общую сумму 303,2 млн грн, а также легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму 1,31 млрд грн.

Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего и.о. первого заместителя председателя правления одного из публичных акционерных обществ, подозреваемого по ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 УК Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,5 млрд грн и завладении нефтью стоимостью более 1,6 млрд грн. "В ходе досудебного расследования указанного производства обеспечено возмещение в бюджет средств на общую сумму более 1,5 млрд грн", — сказал Вербицкий.

Заместитель Генпрокурора добавил, что норма об освобождении от ответственности в случае добровольной уплаты недоплаченных ранее налогов позволяет быстрее вернуть средства в доход государства, чтобы в дальнейшем они могли быть использованы для усиления обороноспособности страны.

"Количество направленных в суд производств об освобождении от уголовной ответственности почти вдвое превышает направленные обвинительные акты в отношении лиц, которые не воспользовались таким правом", — сообщил Вербицкий.

Среди примеров он привел дела в отношении бывшего и.о. Генерального директора одного из ПАО, который возместил бюджету 132 млн грн, заместителя генерального директора по вопросам ведения проектов одного из ООО, который погасил более 46 млн грн.