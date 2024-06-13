Процес відшкодування несплачених податків можна прискорити, аби кошти швидше пішли на оборону, – Дмитро Вербицький

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Українці частіше стали користуватися нормою, згідно із якою підозрюваний в ухиленні від сплати податків може добровільно розрахуватися з державою і бути звільненим від кримінальної відповідальності. Про це повідомив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, передають "Українські новини".

За його словами, відповідних проваджень щодо звільнення осіб від відповідальності у порядку ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу за період з початку року стало вдвічі більше ніж тих, де фігуранти не скористалися такою можливістю.

Він відзначив, що при цьому загальна кількість зареєстрованих Бюро економічної безпеки проваджень щодо ухилення від сплати податків не зменшується. "Робота направлена на викриття та притягнення до кримінальної відповідальності недобросовісних суб’єктів, які ухиляються від сплати податків та обов’язкових платежів проводиться постійно", — підкреслив Вербицький.

Серед прикладів крупних справ він навів нещодавно скерований до суду обвинувальний акт стосовно посадових осіб одного з гірничо-збагачувальних комбінатів за фактами умисного ухилення від сплати рентних платежів на суму 1 млрд грн та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також до суду скерований обвинувальний акт стосовно посадових осіб однієї з провідних українських компаній з надання логістичних та дистрибуційних послуг в галузі споживчих товарів за фактами умисного ухилення від сплати податків на загальну суму 303,2 млн грн, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 1,31 млрд грн.

Крім того, до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. першого заступника голови правління одного з публічних акціонерних товариств, підозрюваного за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млрд грн та заволодіння нафтою вартістю понад 1,6 млрд грн. "У ході досудового розслідування зазначеного провадження забезпечено відшкодування до бюджету коштів на загальну суму понад 1,5 млрд грн", — сказав Вербицький.

Заступник Генпрокурора додав, що норма про звільнення від відповідальності в разі добровільної сплати недоплачених раніше податків дає змогу швидше повернути кошти в дохід держави, аби в подальшому вони могли бути використані для посилення обороноздатності країни.

"Кількість направлених до суду проваджень про звільнення від кримінальної відповідальності майже вдвічі перевищує направлені обвинувальні акти стосовно осіб, які не скористались таким правом", — повідомив Вербицький.

Серед прикладів він навів справи стосовно колишнього в.о. Генерального директора одного з ПАТ, який відшкодував бюджету 132 млн грн, заступника генерального директора з питань ведення проектів одного з ТОВ, який погасив понад 46 млн грн.