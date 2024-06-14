"Скатился с 12-метровой высоты": в горах на Закарпатье травмировался "турист"-уклонист (фото)

Мужчину, который получил травмы после падения и не мог пошевелиться, искали в лесу с помощью беспилотника. Пока ему придется длительное время провести в больнице.

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В четверг вечером, 13 июня, пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда совместно со спасателями присоединились к спасению 31-летнего жителя Херсонщины. Об этом информируют в государственной пограничной службе (ГПСУ).

Получив информацию о пребывании в горах человека, который нуждается в помощи, пограничники организовали поисковые мероприятия, привлекая оператора БПЛА.

Установлено, что гражданин пытался незаконно пересечь границу. Для этого он самостоятельно проложил маршрут в Румынию по онлайн-картам, и отправился в путешествие. После 15-часового блуждания мужчина поднялся на скалу, с которой упал, скатившись, по меньшей мере, с 12-метровой высоты.

Сотрудники горно-спасательного Раховского отделения оказали херсонцу первую помощь и транспортировали его в больницу. В Раховской ЦРБ мужчине установлен диагноз: ушиб грудной клетки с выраженным болевым синдромом, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб брюшной полости, массивная ссадина правой половины туловища и живота и тому подобное.

Как отмечается, сейчас гражданин нуждается в стационарном лечении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточняют, что пострадавшим оказался житель г. Скадовск, который "прогуливаясь по лесу, поскользнулся и упал на каменистой дороге" вблизи с. Костылевка Раховского района.

Напомним, что медведи, которые живут в Карпатах, начали выходить на туристические тропы, что раньше за ними не наблюдалось. Зверей приманивает еда, которую оставляют после себя беглецы.

Также мы писали, что железнодорожные станции Ворохта, Татаров и Вороненка в Ивано-Франковской области, куда прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины, патрулируют пограничники и ищут там уклонистов.