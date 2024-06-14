"Скотився з 12-метрової висоти": у горах на Закарпатті травмувався "турист"-ухилянт (фото)

Чоловіка, який отримав травми після падіння та не міг поворухнутися, шукали у лісі за допомогою безпілотника. Поки що йому доведеться тривалий час провести у лікарні.

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У четвер ввечері, 13 червня, прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону спільно з рятувальниками долучилися до порятунку 31-річного жителя Херсонщини. Про це інформують у державній прикордонній службі (ДПСУ).

Отримавши інформацію про перебування у горах людини, яка потребує допомоги, прикордонники організували пошукові заходи, залучивши оператора БПЛА.

Встановлено, що громадянин намагався незаконно перетнути кордон. Для цього він самостійно проклав маршрут до Румунії за онлайн-картами, й вирушив у подорож. Після 15-годинного блукання чоловік піднявся на скелю, з якої впав, скотившись, щонайменше, з 12-метрової висоти.

Співробітники гірсько-рятувального Рахівського відділення надали херсонцю першу допомогу та транспортували його до лікарні. У Рахівський ЦРЛ чоловіку встановлено діагноз: забій грудної клітки з вираженим больовим синдромом, закрита черепно-мозкова травма, забій черевної порожнини, масивне садно правої половини тулуба та живота тощо.

Як наголошується, наразі громадянин потребує стаціонарного лікування.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнюють, що постраждалим виявився мешканець м. Скадовськ, який "прогулюючись лісом, послизнувся та впав на кам’янистій дорозі" поблизу с. Костилівка Рахівського району.

Нагадаємо, що ведмеді, які живуть у Карпатах, почали виходити на туристичні стежки, що раніше за ними не спостерігалося. Звірів приманює їжа, яку залишають після себе втікачі.

Також ми писали, що залізничні станції Ворохта, Татарів і Вороненка у Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, патрулюють прикордонники та шукають там ухилянтів.