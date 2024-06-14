Ferrexpo заявило о поддержке европейских реформ и готовности участвовать в восстановлении Украины

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Компания Ferrexpo plc, которая владеет горно-обогатительными комбинатами в Украине, заявила, что поддерживает проведение в стране реформ, которые требует ЕС, а также готова принять участие в восстановлении Украины. Об этом заявил директор по отношениям с инвесторами Ferrexpo plc Ник Байес после Конференции по вопросам восстановления Украины-2024 в Берлине, пишут "Українські новини".

"После двух дней обсуждений и встреч мы, те, кто заинтересованы в будущем Украины, покидаем немецкую столицу, как отметила госпожа первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, с "обновленной надеждой", — отметил Байес, назвав приятным результатом конференции согласование инвестиционных гарантий для Украины на €16 млрд.

Основными темами конференции, по оценке Байеса, были роль частного сектора в восстановлении Украины и потребности реальных промышленных проектов, которые разблокируют инвестиции в Украину. Он привел слова президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "малый и средний бизнес может помочь модернизировать украинскую экономику", но согласился с ними лишь частично.

"Действительно, модернизация украинской экономики важна для будущего процветания страны, мы не должны забывать, что малый и средний бизнес является частью экосистемы, которая работает вместе с крупными компаниями. Как первые зависят от вторых, так же и вторые зависят от стабильной работы первых", — пояснил свое мнение Байес.

По его словам, несколько крупных украинских компаний, включая Ferrexpo, поддерживали и поддерживают Украину, выступая как промышленные чемпионы на протяжении всего времени полномасштабного вторжения. И именно они обеспечат основу усилий частного сектора в помощи восстановлению Украины, способствуя развитию малого и среднего бизнеса.

"Компания Ferrexpo, крупный украинский производитель железорудной продукции, является одной из таких компаний. С начала 2022 года, по оценкам аналитиков, мы внесли вклад до 20% во внутренний региональный продукт Полтавской области, малой Родины наших предприятий, а также сформировали 3% украинского экспорта", — отметил Байес.

Он считает, что реформы, которые ЕС требует от Украины в рамках процесса интеграции, являются именно теми, "в которых нуждается страна и ее промышленность и к которым они готовы", ведь они обеспечат ответственное управление, прозрачность и справедливые правовые процедуры.

"Участие Ferrexpo уже сейчас в этой многосторонней инициативе по восстановлению — яркий пример нашей готовности сыграть свою роль в устойчивости и восстановлении Украины в будущем. Самый главный акцент двухдневного мероприятия очевиден: частный бизнес должен играть ключевую роль в восстановлении Украины. И мы в Ferrexpo готовы к этому", — отметил Байес.

Напомним, в конце мая Ferrexpo plc, которая владеет в Украине тремя горно-обогатительными комбинатами, и немецкая сталелитейная группа Salzgitter подписали Меморандум о поставках высококачественных железорудных окатков прямого восстановления (DR-окатки) для производства экологически чистой низкоуглеродистой стали.