Ferrexpo заявило про підтримку європейських реформ та готовність брати участь у відновленні України

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Компанія Ferrexpo plc, яка володіє гірничо-збагачувальними комбінатами в Україні, заявила, що підтримує проведення у країні реформ, які вимагає ЄС, а також готова взяти участь у відновленні України. Про це заявив директор із відносин з інвесторами Ferrexpo plc Нік Байєс після Конференції з питань відновлення України-2024 у Берліні, пишуть "Українські новини".

"Після двох днів обговорень і зустрічей ми, ті, хто зацікавлені у майбутньому України, залишаємо німецьку столицю, як зазначила пані перша віцепремʼєр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, із "оновленою надією", – зазначив Байєс, назвавши приємним результатом конференції узгодження інвестиційних гарантій для України на €16 млрд.

Основними темами конференції, за оцінкою Байєса, були роль приватного сектору у відбудові України та потреби реальних промислових проєктів, які розблокують інвестиції в Україну. Він навів слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що "малий та середній бізнес може допомогти модернізувати українську економіку", але погодився із ними лише частково.

"Справді, модернізація української економіки є важливою для майбутнього процвітання країни, ми не повинні забувати, що малий і середній бізнес є частиною екосистеми, яка працює разом із великими компаніями. Як перші залежать від других, так само й другі залежать від стабільної роботи перших", – пояснив свою думку Байєс.

За його словами, декілька великих українських компаній включно з Ferrexpo, підтримували і підтримують Україну, виступаючи як промислові чемпіони протягом усього часу повномасштабного вторгнення. І саме вони забезпечать основу зусиль приватного сектору в допомозі відновленню України, сприяючи розвитку малого і середнього бізнесу.

"Компанія Ferrexpo, великий український виробник залізорудної продукції, є однією з таких компаній. З початку 2022 року, за оцінками аналітиків, ми зробили внесок до 20% до внутрішнього регіонального продукту Полтавської області, малої Батьківщини наших підприємств, а також сформували 3% українського експорту", – зазначив Байєс.

Він вважає, що реформи, які ЄС вимагає від України в межах процесу інтеграції, є саме тими, "яких потребує країна та її промисловість і до яких вони готові", адже вони забезпечать відповідальне управління, прозорість і справедливі правові процедури.

"Участь Ferrexpo вже зараз у цій багатосторонній ініціативі з відновлення – яскравий приклад нашої готовності зіграти свою роль у стійкості та відновленні України у майбутньому. Найголовніший акцент дводенного заходу очевидний: приватний бізнес має відігравати ключову роль у відновленні України. І ми у Ferrexpo готові до цього", – зазначив Байєс.

Нагадаємо, наприкінці травня Ferrexpo plc, яка володіє в Україні трьома гірничо-збагачувальними комбінатами, та німецька сталеливарна група Salzgitter підписали Меморандум щодо постачання високоякісних залізорудних окатків прямого відновлення (DR-окатки) для виробництва екологічно чистої низьковуглецевої сталі.