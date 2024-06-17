В Киеве компания подростков напала на иностранца в супермаркете: что произошло (фото)

По данным СМИ, жертвой нападения стал работник посольства США. В полиции отказались комментировать, могла ли крыться причина инцидента в расизме.

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В Соломенском районе столицы произошло нападение на гражданина другой страны. Деталями инцидента поделились 16 июня в Главном управлении Нацполиции в Киеве.

Иностранец рассказал, что находился в супермаркете, когда к нему подошла компания незнакомцев. Один из них распылил прямо в лицо мужчины газовый баллон.

Всего за два часа хулиганов нашли. Ими оказались трое подростков из Киева — двое 12-летних и один 13-летний. Детей вместе с родителями пригласили в участок, а "орудие преступления" изъяли.

Фото, опубликованное правоохранителями Фото: Нацполиция Фото, опубликованное правоохранителями Фото: Нацполиция

Правоохранители возбудили дело о грубом нарушении общественного порядка, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом.

В "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах передали, что пострадавший — сотрудник Службы безопасности посольства США.

В сети писали, что нападение могло быть совершено на почве расизма, ведь мужчина — темнокожий. На запрос hromadske в полиции отказались подтверждать эту информацию.

Напомним, в Одессе разгорелся языковой скандал после того, как организатора бизнес-ивента попросили перейти во время выступления на украинский язык.

15 июня в Киеве прошел мощный ливень, в результате которого затопило некоторые улицы. Машинам вода доходила до середины колес, на дороге били гейзеры.