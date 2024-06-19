Варданян — новый инструмент гибридной войны России против ЕС

17 июня в Press Club Brussels Europe состоялась пресс-конференция депутатов 3-х стран (Украины, Германии, Дании) на тему: "новые инструменты гибридной войны и Кремлевская пропаганда в ЕС".

Пресс-конференция прошла на фоне регулярных публикаций в СМИ об интенсификации усилий РФ в попытках повлиять на выборы в Европарламент, сообщения о российских кампаниях пропаганды, шпионаже и подкупе парламентариев в Чехии, Германии, Франции, Польше, Нидерландах и Венгрии. По данным прессы и международных институтов Москва проводит кампании по дезинформации, дестабилизации и других видов деструктивного воздействия в странах Балтии, на Балканах, а также на территориях между РФ и Европой — в Армении, Боснии и Герцеговине, Грузии, Молдове и Сербии.

Особое внимание депутатов Украины, Латвии, Литвы и Румынии привлек кейс Рубена Варданяна — армяно-российского деятеля и "человека путина", который, по сообщениям российских СМИ, весной этого года был номинирован на Нобелевскую премию мира.

Парламентарии заявили, что это пример и прецедент новых технологий ведения гибридной войны против Украины и Западного мира в целом, за счет отбеливания репутации ставленников Кремля с помощью уважаемых международных институтов.

Варданян известен тем, что через его компанию "Тройка Диалог" тайно переводили деньги близким друзьям Путина. В 2006-2013 годах по счетам офшорных сетей Варданяна прошло более $4,6 млрд (данные расследования OCCRP). В 2020 г. российский оппозиционер Алексей Навальный, недавно убитый в российской тюрьме, обвинил Варданяна во взяточничестве в размере около $50 млн.

Фото Массимо Колонна На фото: депутат Европарламента Карен Мельхиор (Дания); депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук; депутат Европарламента, депутат Бундестага Виола фон Крамон-Таубаде.

Варданяна вносили в проекты санкционных списков или непосредственно в списки депутаты Европарламента, Конгресс США, Украина... В 2023 г. Служба Безопасности Украины внесла его в базу"Миротворец" со следующей формулировкой: "Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан... подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО". СБУ также обвинило Варданяна в "финансировании российской агрессии на постсоветских территориях".

По данным The Washington Times, помимо Путина, Варданян также связан с иранским преступным режимом, который с начала войны поставляет РФ оружие: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".

По мнению парламентариев, выдвижение такого человека в кандидаты на Нобелевскую премию мира — недопустимо. Кроме того, оно противоречит публичной политике Нобелевского комитета, который поддерживает Украину и в 2022-2023 годах не приглашал на церемонию вручения премии представителей РФ, Ирана и Белоруссии.

Также по мнению спикеров пресс-конференции, сам факт того, что у россиян будет возможность представлять Варданяна как "кандидата" на Нобелевскую премию мира, наносит репутационный ущерб всему корпусу западных институтов. Под ореолом "миротворца" и "нобелевского лауреата" Москва в будущем сможет снова воспользоваться Варданяном в своих интригах на Южном Кавказе. Например, в начале прошлого года Кремль рассматривал Варданяна как реального кандидата на пост премьер-министра Армении — в случае свержения Никола Пашиняна, который в последнее время все активнее переориентируется на запад".

В течение апреля-мая этого года 123 депутата из 4 стран подписали коллективные письма и обратились к Нобелевскому комитету с призывами отклонить кандидатуру Варданяна в 2024-м и любые последующие годы.

Среди них 18 депутатов Верховной Рады Украины, 71 депутат Сейма Литовской Республики, 21 депутат Сейма Латвии и 12 парламентариев Палаты депутатов Румынии, а также депутат Европарламента от Румынии Кристиан Терхес.

Сам Нобелевский комитет до сих пор не прокомментировал ситуацию. По правилам Нобелевского комитета, список кандидатов не оглашается и не комментируется. Участники пресс-конференции считают, что именно поэтому такие рупоры Кремля, как Sputnik и РБК, могут публиковать все, что им заблагорассудится, не боясь последствий и отбеливая своим многочисленным "варданянам" их запятнанные имена.

Юрий Камельчук, депутат Верховной Рады заявил: "...Мы считаем, что Нобелевскому комитету стоит выступить с заявлением о том, что любые спекуляции о номинантах на премию, любые вбросы российских СМИ — это заведомо фейки. Официальная информация распространяется только Нобелевским комитетом напрямую. Такое заявление свяжет руки всем, кто работает в пользу Путина и продвигает фигуры преступников".