Варданян – новий інструмент гібридної війни Росії проти ЄС

17 червня у Press Club Brussels Europe відбулася прес-конференція депутатів 3-х країн (України, Німеччини, Данії) на тему: "нові інструменти гібридної війни та Кремлівська пропаганда в ЄС".

Прес-конференція Пройшла на тлі регулярних публікацій у ЗМІ про інтенсифікацію зусиль РФ у спробах вплинути на вибори до Європарламенту, повідомлення про російські кампанії пропаганди, шпигунство та підкуп парламентаріїв у Чехії, Німеччині, Франції, Польщі, Нідерландах та Угорщині. За даними преси та міжнародних інститутів Москва проводить кампанії з дезінформації, дестабілізації та інших видів деструктивного впливу в країнах Балтії, на Балканах, а також на територіях між РФ і Європою – у Вірменії, Боснії та Герцеговині, Грузії, Молдові та Сербії.

Особливу увагу депутатів України, Латвії, Литви та Румунії привернув кейс Рубена Варданяна – вірмено-російського діяча та "людини путіна", який, за повідомленнями російських ЗМІ, навесні цього року був номінований на Нобелівську премію миру.

Парламентарі заявили, що це приклад і прецедент нових технологій ведення гібридної війни проти України та Західного світу загалом, за рахунок відбілювання репутації ставлеників Кремля за допомогою шановних міжнародних інституцій.

Варданян відомий тим, що через його компанію "Трійка Діалог" таємно переказували гроші близьким друзям Путіна. У 2006-2013 роках по рахунках офшорних мереж Варданяна пройшло понад $4,6 млрд (дані розслідування OCCRP). У 2020 р. російський опозиціонер Олексій Навальний, нещодавно вбитий у російській в'язниці, звинуватив Варданяна у хабарництві в розмірі близько $50 млн.

Фото Массімо Колонна На фото: депутатка Європаламенту Карен Мельхіор (Данія); депутат Верховної Ради України Юрій Камельчук; депутатка Європарламенту, депутатка Бундестагу Віола фон Крамон-Таубаде.

Варданяна вносили до проектів списків санкцій або безпосередньо в списки депутати Європарламенту, Конгрес США, Україна… У 2023 р. Служба Безпеки України внесла його до бази "Миротворець" з наступним формулюванням: "Посібник російсько-фашистських загарбників і терористів. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян… підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО". СБУ також звинуватило Варданяна у "фінансуванні російської агресії на пострадянських територіях".

За даними The Washington Times, крім Путіна, Варданян також пов'язаний з іранським злочинним режимом, який від початку війни постачає РФ зброю: "Його зв'язки з Іраном можна простежити через російський Фонд Горчакова, який організовує заходи в різних країнах, включаючи Вірменію, за участю схвалених урядом ораторів з Тегерана".

На думку парламентаріїв, висування такої людини в кандидати на Нобелівську премію миру – неприпустимо. Крім того, воно суперечить публічній політиці Нобелівського комітету, який підтримує Україну і у 2022-2023 роках не запрошував на церемонію вручення премії представників РФ, Ірану та Білорусії.

Також на думку спікерів прес-конференції, сам факт того, що у росіян буде можливість представляти Варданяна як «кандидата» на Нобелівську премію миру, завдає репутаційної шкоди всьому корпусу західних інститутів. Під ореолом "миротворця" та "нобелівського лауреата" Москва в майбутньому зможе знову скористатися Варданяном у своїх інтригах на Південному Кавказі. Наприклад, на початку минулого року Кремль розглядав Варданяна як реального кандидата на пост прем'єр-міністра Вірменії – у разі повалення Нікола Пашиняна, який останнім часом дедалі активніше переорієнтовується на захід».

Протягом квітня-травня цього року 123 депутати з 4 країн підписали колективні листи та звернулися до Нобелівського комітету із закликів відхилити кандидатуру Варданяна у 2024-му та будь-які наступні роки.

Серед них 18 депутатів Верховної Ради України, 71 депутат Сейму Литовської Республіки, 21 депутатів Сейму Латвії та 12 парламентаріїв Палати депутатів Румунії, а також депутат Європарламенту від Румунії Крістіан Терхес.

Сам Нобелівський комітет досі не прокоментував ситуацію. За правилами Нобелівського комітету, список кандидатів не оголошується і не коментується. Учасники прес-конференції вважають, що саме тому такі рупори Кремля, як Sputnik і РБК, можуть публікувати все, що їм заманеться, не боячись наслідків і відбілюючи своїм численним «варданянам» їхні заплямовані імена.

Юрій Камельчук, депутат Верховної Ради заявив: "…Ми вважаємо, що Нобелівському комітету варто виступити із заявою про те, що будь-які спекуляції про номінантів на премію, будь-які вкидання російських ЗМІ – це свідомо фейки. Офіційна інформація поширюється лише Нобелівським комітетом безпосередньо. Така заява зв'яже руки всім, хто працює на користь Путіна і просуває фігури злочинців".