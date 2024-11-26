"Діла не буде": снайпери ЗСУ розповіли про мобілізацію, навчання та бойові завдання

Один зі снайперів має чотирьох дітей, але не погодився на відстрочку. Інший — пішов в армію у 19 років. Бійці пояснили, що бажають захистити батьківщину, але не вважають, що припустимий примус до армії.

Двоє снайперів ЗСУ перебувають у війську понад десять років, боронили Маріуполь, Широкине, Попасне, Золоте. Зараз вони перебувають в умовному тилу, але готові в будь-який момент опинитись на фронті. Бійці розповіли "РБК-Україна" про ставлення до примусового призову і про те, чого навчають та як працюють снайпери.

Журналісти поспілкувались із двома бійцями снайперської групи у складі розвідувальної групи ЗСУ — з командиром групи на прізвисько "Удав" та бійцем на прізвисько "Фізрук", снайпером 1-ї категорії. Військові назвали свій підрозділ "специфічним" та розповіли, що мобілізовані в нього не потрапляють. Переважна більшість членів команди — професійні військові, а не мобілізовані чи добровольці. Водночас командир має чотирьох дітей, міг би оформити відстрочку, але не зробив цього, бо дітей "потрібно захищати". Своєю чергою "Фізрук" пішов в армію 19-річним добровольцем і люди навколо дивувалися такому рішенню.

"Тим більше рідко потрапляють мобілізовані. Частіше йдуть за переведенням з інших підрозділів. Бувають цивільні, але в більшості це вмотивовані добровольці", — сказав командир групи.

Також "Удав" та "Фізрук" поділилися думками щодо примусової мобілізації. Вони вважають, що це "погана ідея", оскільки людина опиняється там, де не хоче бути, і "діла з таких точно не буде".

"Заганяти на передову тих, хто тут не хоче бути, — це все одно що давати вирішити університетську задачу 12-річній дитині"

Як з'ясувалося, бійцям доводиться виконувати різні завдання, а не лише влучно стріляти по ворогу з великої відстані. Зі слів бійців, вони бувають і піхотинцями, і штурмовиками, і снайперами. Крім того, в підрозділі є люди, які виконують інші специфічні задачі, наприклад, працюють з дронами ("літуни") чи корегувальники вогню. Підготовка відбувається в кілька етапів, пояснили вони. Спершу усі отримують базову піхотну підготовку. Потім — здобувають знання, необхідні розвідникам. Після цього обирають, яка саме роль їм найбільше підходить — чи аеророзвідника, чи кулеметника, чи медика і також проходять, за потреби, додаткові курси.

"Робота така, що як не маєш бажання, то ніякий інструктор не змусить таке робити", — додали бійці.

Снайпери пояснили, що на лінії фронту вони є важливою ціллю для ворога — за ними стежать, за ними полюють. Розповіли про один випадок, під час якого "Фізрук" ледь не загинув. Військовий працював по російських кулеметниках, допомагав підрозділу тримати позиції на Сіверському напрямку. Коли ж вороги зрозуміли, що їх "знімає" снайперська гвинтівка, то почали стріляти спершу з міномета, а потім і з РСЗВ "Град", і з установки "Солнцепьок". Гвинтівка постраждала — фото покрученої зброї опублікували на порталі.

Снайпери ЗСУ - гвинтівка, яка постраждала під час обстрілу Фото: РБК-Україна

Зазначимо, 25 листопада сержант ЗСУ Андрій висловився щодо мобілізації та дій терцентрів комплектування. На думку військового, працівникам ТЦК треба дозволити стріляти по особах, які чинять спротив.

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