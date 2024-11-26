"Дела не будет": снайперы ВСУ рассказали о мобилизации, обучении и боевых задачах

Один из снайперов имеет четырех детей, но не согласился на отсрочку. Другой — пошел в армию в 19 лет. Бойцы объяснили, что хотят защитить родину, но не считают, что допустимо принуждение к армии.

Двое снайперов ВСУ находятся в армии более десяти лет, защищали Мариуполь, Широкино, Попасное, Золотое. Сейчас они находятся в условном тылу, но готовы в любой момент оказаться на фронте. Бойцы рассказали "РБК-Украина" об отношении к принудительному призыву и о том, чему учат и как работают снайперы.

Журналисты пообщались с двумя бойцами снайперской группы в составе разведывательной группы ВСУ — с командиром группы по прозвищу "Удав" и бойцом по прозвищу "Физрук", снайпером 1 категории. Военные назвали свое подразделение "специфическим" и рассказали, что мобилизованные в него не попадают. Подавляющее большинство членов команды — профессиональные военные, а не мобилизованные или добровольцы. При этом командир имеет четырех детей, мог бы оформить отсрочку, но не сделал этого, потому что детей "нужно защищать". В свою очередь "Физрук" пошел в армию 19-летним добровольцем, и люди вокруг удивлялись такому решению.

"Тем более редко попадают мобилизованные. Чаще идут по переводу из других подразделений. Бывают гражданские, но в большинстве это мотивированные добровольцы", — сказал командир группы.

Также "Удав" и "Физрук" поделились мыслями относительно принудительной мобилизации. Они считают, что это "плохая идея", поскольку человек оказывается там, где не хочет быть, и "дела с таких точно не будет".

"Загонять на передовую тех, кто здесь не хочет быть, — это все равно что давать решить университетскую задачу 12-летнему ребенку"

Как выяснилось, бойцам приходится выполнять различные задачи, а не только метко стрелять по врагу с большого расстояния. По словам бойцов, они бывают и пехотинцами, и штурмовиками, и снайперами. Кроме того, в подразделении есть люди, которые выполняют другие специфические задачи, например, работают с дронами ("летуны") или корректировщики огня. Подготовка происходит в несколько этапов, объяснили они. Сначала все получают базовую пехотную подготовку. Затем — получают знания, необходимые разведчикам. После этого выбирают, какая именно роль им больше всего подходит — или аэроразведчика, или пулеметчика, или медика, и также проходят, при необходимости, дополнительные курсы.

"Работа такая, что если не имеешь желания, то никакой инструктор не заставит такое делать", — добавили бойцы.

Снайперы объяснили, что на линии фронта они являются важной целью для врага — за ними следят, за ними охотятся. Рассказали об одном случае, во время которого "Физрук" едва не погиб. Военный работал по российским пулеметчикам, помогал подразделению держать позиции на Северском направлении. Когда же враги поняли, что их "снимает" снайперская винтовка, то начали стрелять сначала из миномета, а затем и из РСЗО "Град", и из установки "Солнцепек". Винтовка пострадала — фото искореженного оружия опубликовали на портале.

Снайперы ВСУ — винтовка, которая пострадала во время обстрела Фото: РБК-Украина

Отметим, 25 ноября сержант ВСУ Андрей высказался по мобилизации и действиях терцентров комплектования. По мнению военного, работникам ТИК надо разрешить стрелять по лицам, которые оказывают сопротивление.

Напоминаем, народный депутат Ирина Констанкевич рассказала, откуда Силы обороны могут набрать еще 100 тысяч бойцов, не трогая мужчин в тылу.