В Украине 62-летняя женщина планирует родить ребенка: что известно о таких случаях

Несмотря на сложный диагноз и возраст будущей мамы, медики уверены, что беременность и роды пройдут успешно.

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В Украине готовится к родам самая пожилая будущая мама. Сейчас ей 62 года, и скоро ей исполнится 63. Об этом пишет ТСН.

Согласно информации от репродуктологов, эта пациентка наблюдается в одной из известных киевских клиник. Несмотря на сложный диагноз, медики уверены, что беременность и роды пройдут успешно.

Журналисты выяснили, что специалисты репродуктивной медицины не рекомендуют проводить процедуру искусственного оплодотворения женщинам старше 55 лет.

Это связано со случаем, произошедшим в Украине в феврале 2011 года, когда в Чернигове родила ребенка старейшая роженица, Валентина Подвербная.

На тот момент этой пенсионерке из Чернигова было 65 лет.

После ее родов репродуктологи сообщили, что в феврале 2011 года она стала рекордсменкой в своей возрастной категории.

Семья Подвербных часто привлекала внимание из-за нескольких скандалов: дочь пенсионерки жаловалась на условия жизни, а сама Валентина Подвербная недавно сообщила своем желании родить еще одного ребенка.

К слову, Валентина Подвербная не единственная женщина, решившаяся на роды в пенсионном или предпенсионном возрасте.

"Мне известно как минимум об одном случае, когда недавно женщине чуть старше 50 лет провели процедуру искусственного оплодотворения. Беременность и роды прошли успешно," — рассказал ТСН.ua один из украинских репродуктологов.

Напомним, 20-летняя мать-одиночка из Великобритании рассмеялась, когда во время УЗИ на 25-й неделе беременности увидела на экране жест, который показала в утробе ее дочь.

Ранее сообщалось о 21-летней Оливии Сентолу из США, которая удивила многих идеальной спортивной фигурой на пятом месяце беременности: ее живот остается плоским, а размер талии составляет всего 60 см.