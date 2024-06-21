В Україні 62-річна жінка планує народити дитину: що відомо про такі випадки

Незважаючи на складний діагноз і вік майбутньої мами, медики впевнені, що вагітність і пологи пройдуть успішно.

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В Україні готується до пологів найстарша майбутня мама. Зараз їй 62 роки, і скоро їй виповниться 63. Про це пише ТСН.

Згідно з інформацією від репродуктологів, ця пацієнтка спостерігається в одній із відомих київських клінік. Незважаючи на складний діагноз, медики впевнені, що вагітність і пологи пройдуть успішно.

Журналісти з'ясували, що фахівці репродуктивної медицини не рекомендують проводити процедуру штучного запліднення жінкам, старшим за 55 років.

Це пов'язано з випадком, що стався в Україні в лютому 2011 року, коли в Чернігові народила дитину найстаріша породілля, Валентина Подвербна.

На той момент цій пенсіонерці з Чернігова було 65 років.

Після її пологів репродуктологи повідомили, що в лютому 2011 року вона стала рекордсменкою у своїй віковій категорії.

Сім'я Подвербних часто привертала увагу через кілька скандалів: дочка пенсіонерки скаржилася на умови життя, а сама Валентина Подвербна нещодавно повідомила про своє бажання народити ще одну дитину.

До слова, Валентина Подвербна не єдина жінка, яка зважилася на пологи в пенсійному або передпенсійному віці.

"Мені відомо щонайменше про один випадок, коли нещодавно жінці трохи старше 50 років провели процедуру штучного запліднення. Вагітність і пологи пройшли успішно," — розповів ТСН.ua один з українських репродуктологів.

Нагадаємо, 20-річна мати-одиначка з Великої Британії розсміялася, коли під час УЗД на 25-му тижні вагітності побачила на екрані жест, який показала в утробі її донька.

Раніше повідомлялося про 21-річну Олівію Сентолу зі США, яка здивувала багатьох ідеальною спортивною фігурою на п'ятому місяці вагітності: її живіт залишається плоским, а розмір талії становить лише 60 см.