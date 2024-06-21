Диверсия против украинского народа — гендиректор "JKX" Пасишник прокомментировал ситуацию вокруг Укрнефтебурения

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СЕО "JKX Oil & Gas" Андрей Пасишник раскритиковал перенос судебного рассмотрения дела по спецразрешению "Укрнефтебурения" по инициативе "управляющего". По его словам, все, что сейчас происходит с компанией — "сознательная диверсия против интересов украинского народа". Соответствующий пост был опубликован на странице Андрея Пасишника в Facebook.

Он пишет, что "JKX Oil & Gas", которая является владельцем 10% акций "Укрнефтебурения", не может ими распоряжаться. А все потому, что в апреле 2023-го Печерский суд арестовал корпоративные права компании, в том числе и все акции.

"Далее, несмотря на отсутствие оснований, АРМА инициировала перед Правительством передачу этих корпоративных прав в управление Укрнафты. С момента ареста корпоративных прав до перехода в управление Укрнафты (3 месяца), компания "Укрнефтебурение" ни на минуту не прекращала добычу углеводородов, миллиардные налоги в госбюджет уплачивались даже авансом. Дальнейшие события всем известны — управляющий меняет всю команду, включая все юридическое направление, которое довольно успешно защищало интересы УНБ в том числе в деле с лишением спецразрешения. Результат видим на табло — компания лишена основного актива — лицензии на добычу и 7 месяц подряд производственная деятельность предприятия остановлена", — заявил Пасишник.

Также он обратил внимание на довольно странное поведение назначенного Укрнафтой временного менеджмента "Укрнефтебурения". По его мнению, его представители "две недели подряд пиарят судебное заседание, которое должно поставить точку в позорной истории с лишением спецразрешения", а затем заявляют ходатайство о переносе рассмотрения по собственной же инициативе.

"Наверное, кому-то достаточно удобно получать более семи месяцев полную более миллионную зарплату в неработающем предприятии, имея безосновательное бронирование от мобилизации, в то время, когда работающие газодобывающие предприятия, такие как Полтавская газонефтяная компания, лишены возможности забронировать своих работников, которые под обстрелами обеспечивают государство крайне необходимым газом. И происходит это, благодаря двойным стандартам профильного министерства энергетики", — пишет Пасишник.

В подтверждение своих слов он опубликовал копии двух писем от Министерства энергетики, которыми СП "Полтавская газонефтяная компания" ("ПГНК") было отказано во включении в перечень предприятий ТЭК, работникам которых предоставляется право на бронирование во время войны.

Справка. СП "ПГНК" является дочерним предприятием, 100% которого принадлежит британской "JKX Oil & Gas". Также, "JKX Oil & Gas" владеет 10% акций "Укрнефтебурение", на которые в апреле 2023 года, судом был наложен арест на время расследования и передано Кабинетом Министров в управление "Укрнафте".