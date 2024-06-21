Диверсія проти українського народу - гендиректор "JKX" Пасішник прокоментував ситуацію навколо Укрнафтобуріння

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СEO "JKX Oil & Gas" Андрій Пасішник розкритикував перенесення судового розгляду справи щодо спецдозволу "Укрнафтобуріння" за ініціативи "управителя". За його словами, все, що наразі відбувається із компанією — "свідома диверсія проти інтересів українського народу". Відповідний пост був опублікований на сторінці Андрія Пасішника у Facebook.

Він пише, що "JKX Oil & Gas", яка є власником 10% акцій "Укрнафтобуріння", не може ними розпоряджатися. А все тому, що у квітні 2023-го Печерський суд заарештував корпоративні права компанії, в тому числі і всі акції.

"Далі, попри відсутність підстав, АРМА ініціювала перед Урядом передачу цих корпоративних прав в управління Укрнафти. З моменту арешту корпоративних прав до переходу в управління Укрнафти (3 місяці), компанія "Укрнафтобуріння" ні на хвилину не припиняла видобуток вуглеводнів, мільярдні податки до держбюджету сплачувалися навіть авансом. Подальші події всім відомі — управитель змінює всю команду, включаючи весь юридичний напрямок, який доволі успішно захищав інтереси УНБ в тому числі у справі з позбавленням спецдозволу. Результат бачимо на табло — компанію позбавлено основного активу — ліцензії на видобуток і 7 місяць поспіль виробнича діяльність підприємства зупинена", — заявив Пасішник.

Також він звернув увагу на доволі дивну поведінку призначеного Укрнафтою тимчасового менеджменту "Укрнафтобуріння". На його думку, його представники "два тижні поспіль піарять судове засідання, яке має поставити крапку в ганебній історії з позбавленням спецдозволу", а згодом заявляють клопотання про перенесення розгляду за власною ж ініціативою.

"Напевно, комусь досить зручно отримувати понад сім місяців повну понад мільйонну зарплатню в непрацюючому підприємстві, маючи безпідставне бронювання від мобілізації, в той час, коли працюючі газовидобувні підприємства, такі як Полтавська газонафтова компанія, позбавлені можливості забронювати своїх працівників, котрі під обстрілами забезпечують державу вкрай необхідним газом. І відбувається це, завдячуючи подвійним стандартам профільного міністерства енергетики", — пише Пасішник.

На підтвердження своїх слів він опублікував копії двох листів від Міністерства енергетики, якими СП "Полтавська газонафтова компанія" ("ПГНК") було відмовлено у включенні до переліку підприємств ПЕК, працівникам яких надається право на бронювання під час війни.

Довідка. СП "ПГНК" є дочірнім підприємством, 100% якого належить британській "JKX Oil & Gas". Також, "JKX Oil & Gas" володіє 10% акцій "Укрнафтобуріння", на які у квітні 2023 року, судом було накладено арешт на час розслідування і передано Кабінетом Міністрів в управління "Укрнафті".