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Закон об импорте российской электроэнергии, за который выступал народный депутат Андрей Жупанин, привел к тому, что перед самой войной Украина заплатила России не менее $65 млн. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передают "Українські новини".

"В 2020 году именно этот народный депутат был активным лоббистом восстановления импорта электроэнергии из России. Следует напомнить, что учитывая российскую агрессию, захват Крыма и части территории Донбасса, в то время действовал запрет импорта электроэнергии. В 2021 году, за один год до полномасштабного вторжения, Украина импортировала электроэнергию на $87,3 млн, 75 процентов из которой идет формально Беларуси, но фактически из — России", — утверждает Борис Кушнирук.

По словам экономиста, все более-менее значимые виды экспортной продукции из России, а также Беларуси, которая уже на протяжении многих лет находится под полным контролем Кремля, контролировались и согласовывались российскими спецслужбами.

"Потому что те, кто занимался их импортом в Украину, напрямую или через посредников, становились важными агентами влияния России, а нередко и полностью завербованными агентами. Кстати, такая практика началась еще в далекие 90-е годы прошлого века. Потому что уже тогда российские чиновники, и соответственно российские спецслужбы, грезили о ликвидации независимости Украины, а потому активно наполняли Украину своей агентурой", — отметил эксперт.

Сегодня же по странному стечению обстоятельств, Жупанин выступает против завершения строительства Украинских АЭС и сотрудничества Энергоатома по этому проекту с американскими партнерами, отметил Кушнирук в своей заметке.