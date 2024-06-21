Через лобізм російської електрики нардепом Україна перед війною заплатила агресору $65 млн, — Кушнірук

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Закон про імпорт російської електроенергії, за який виступав народний депутат Андрій Жупанин, призвів до того, що перед самою війною Україна заплатила Росії не менше $65 млн. Про це заявив економіст Борис Кушнірук, передають "Українські новини".

"У 2020 році саме цей народний депутат був активним лобістом відновлення імпорту електроенергії з Росії. Слід нагадати, що враховуючи російську агресію, захоплення Криму та частини території Донбасу, на той час діяла заборона імпорту електроенергії.Але ті зусилля цього пана не пройшли дарма. У 2021 році, за один рік до повномасштабного вторгнення, Україна імпортувала електроенергію на $87,3 млн, 75 відсотків з якої йде формально Білорусі, але фактично з – Росії", — стверджує Борис Кушнірук.

За словами економіста, всі більш-менш значущі види експортної продукції з Росії, а також Білорусі, яка вже протягом багатьох років знаходиться під повним контролем Кремля, контролювалися і погоджувалися російськими спецслужбами.

"Бо ті, хто займався їхнім імпортом в Україну, напряму або через посередників, ставали важливими агентами впливу Росії, а нерідко і повністю завербованими агентами. До речі, така практика розпочалася ще у далекі 90-ті роки минулого століття. Бо вже тоді російські можновладці, і відповідно російські спецслужби, марили про ліквідацію незалежності України, а тому активно наповнювали Україну своєю агентурою", — зазначив експерт.

Сьогодні ж за дивним збігом обставин, Жупанин виступає проти завершення будівництва Українських АЕС і співпраці Енергоатому по цьому проєкту з американськими партнерами, наголосив Кушнірук у своєму дописі.