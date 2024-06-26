Без повреждений: тело атташе США нашли в киевской гостинице Hilton, — СМИ

По словам журналистов, двери были закрыты изнутри. Посольство Соединенных Штатов забрало тело.

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В столичной гостинице Hilton накануне, 25 июня, был найден труп атташе посольства США. Об этом сообщает NV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

25 июня примерно в 11:00 в гостиничном номере нашли труп атташе посольства США, отмечается в публикации. На теле не были обнаружены следы насилия. Известно также, что двери были закрыты изнутри. Вскрытие не проводилось, потому что посольство Соединенных Штатов забрало тело.

По словам журналистов, мужчина находится в Украине с 15 июня. По медицинским данным посольства США, у мужчины был повышенный уровень холестерина.

Напомним, что 49-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" актер и серфингист Тамайо Перри был найден мертвым после атаки акулы. Мужчина занимался серфингом на Гавайях.

Также сообщалось, что адская жара атакует даже мозг человека. Люди теряют "дар речи".