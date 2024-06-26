Делали фейковые сообщения о преступлении: против экс-прокурора Кирилла Яковца открыто уголовное производство, — СМИ (документ)

Нацполиция расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (ложное сообщение о преступлении) против председателя ОО "Нон Стоп", бывшего харьковского прокурора Кирилла Яковца, который в конце 2023 года выехал в Испанию, сообщает ДС. Об этом говорится в ответах Главного управления Нацполиции в городе Киеве и Голосеевского управления НПУ на запрос ветеранской ОО "Простите, что живы", которые организация опубликовала на своей странице в Facebook, передает "Деловая столица".

Ветераны отметили, что производство №12023100010002699 было открыто следственным отделом Голосеевского Главного управления Национальной полиции, и к материалам дела была приобщена предоставленная ими информация.

"Итак, теперь официально за ОО "НОН-СТОП" зафиксирован статус юридического тролля, вымогателя и шантажиста, который работает по очень простой схеме "активистов"-скамеров. В частности, публичные фейковые обвинения в медиа, подача заявления о преступлении в правоохранительный орган, открытие уголовного дела решением суда, террор против жертвы и вымогательство выполнения соответствующих условий шантажистов — или в их собственных интересах, или в интересах их хозяев", — говорится в посте ветеранской организации.

В ОО "Простите, что живы" напоминают, что среди интересантов таких атак есть приспешники Арсена Саркисина ("Армен Горловский"), который, по данным ГУР МО, является преемником Евгения Пригожина в рекрутинге российских зеков в ЧВК "Вагнер".

Также ветераны со ссылкой на собственные источники сообщают, что недавно Кирилл Яковец встречался в Праге с экс-генпродюсером телеканала "112", принадлежавшего государственному изменнику Медведчуку.

"По данным наших источников, Кирилл Яковец знаком с Марчевским с 2019 года, работал в его команде поддержки ОПЗЖ на выборах в Верховную Раду, представлял интересы Марчевского в Харькове. После побега Яковца из Украины Марчевский и Яковец возобновили свои контакты. По нашей информации, перед высылкой в Словакию Марчевский по меньшей мере дважды встречался с Яковцем в Праге, и обсуждал участие главы ОО "Нон-Стоп" в одном из новых информационных проектов Медведчука в Европе. Очевидно, что это будет очередной пропагандистский ресурс, направленный на дискредитацию Украины", — говорится в сообщении ветеранской организации.

Напомним, что согласно сообщениям СМИ, против Кирилла Яковца было открыто несколько уголовных дел, в частности, за уклонение от мобилизации и препятствование законной деятельности военнослужащих ВСУ. Также сообщалось, что 26 декабря 2023 года Яковец выехал за границу под предлогом сопровождения отца-инвалида, и сейчас скрывается в Испании.