Робили фейкові повідомлення про злочин: проти екс-прокурора Кирила Яковця відкрито кримінальне провадження, - ЗМІ (документ)

Нацполіція розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України (неправдиве повідомлення про злочин) проти голови ГО "Нон Стоп", колишнього харківського прокурора Кирила Яковця, який наприкінці 2023 року виїхав до Іспанії, повідомляє ДС. Про це йдеться у відповідях Головного управління Нацполіції у місті Києві та Голосіївського управління НПУ на запит ветеранської ГО "Вибачте, що живі", які організація опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає "Ділова столиця".

Ветерани зазначили, що провадження №12023100010002699 було відкрите слідчим відділом Голосіївського Головного управління Національної поліції, і до матеріалів справи була долучена надана ними інформація.

"Отже, тепер офіційно за ГО "НОН-СТОП" зафіксовано статус юридичного троля, вимагателя і шантажиста, який працює за дуже простою схемою "активістів"-скамерів. Зокрема, публічні фейкові звинувачення у медіа, подача заяви про злочин до правоохоронного органу, відкриття кримінальної справи рішенням суду, терор проти жертви і вимагання виконання відповідних умов шантажистів – або в їхніх власних інтересах, або в інтересах їхніх господарів", — йдеться у пості ветеранської організації.

У ГО "Вибачте, що живі" нагадують, що серед інтересантів таких атак є поплічники Арсена Саркісіна ("Армен Горлівський"), котрий, за даними ГУР МО, є наступником Євгена Пригожина у рекрутингу російських зеків до ПВК "Вагнер".

Також ветерани з посиланням на власні джерела повідомляють, що нещодавно Кирило Яковець зустрічався у Празі з екс-генпродюсером телеканалу "112", що належав державному зраднику Медведчуку.

"За даними наших джерел, Кирило Яковець знайомий з Марчевським з 2019 року, працював у його команді підтримки ОПЗЖ на виборах до Верховної Ради, представляв інтереси Марчевського у Харкові. Після втечі Яковця з України Марчевський та Яковець поновили свої контакти. За нашою інформацією, перед висилкою до Словаччини Марчевський щонайменше двічі зустрічався з Яковцев у Празі, і обговорював участь голови ГО "Нон-Стоп" в одному з нових інформаційних проектів Медведчука у Європі. Очевидно, що це буде черговий пропагандистський ресурс, спрямований на дискредитацію України", — йдеться у повідомленні ветеранської організації.

Нагадаємо, що згідно з повідомленнями ЗМІ, проти Кирила Яковця було відкрито кілька кримінальних справ, зокрема, за ухилення від мобілізації та перешкоджання законній діяльності військовослужбовців ЗСУ. Також повідомлялося, що 26 грудня 2023 року Яковець виїхав за кордон під приводом супроводу батька-інваліда, і наразі переховується в Іспанії.