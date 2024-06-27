Арестованный НАБУ начальник безопасности "Укрэнерго" был в прямом подчинении у Кудрицкого, — Сергей Лямец (документ)

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Начальник департамента безопасности НЭК "Укрэнерго", который был арестован в результате совместных действий НАБУ и САП вместе с СБУ по подозрению в завышении цены на 10 млн гривен при приобретении бронежилетов в марте-апреле 2022 года находился в прямом подчинении главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом свидетельствуют корпоративные документы НЭК "Укрэнерго", которые опубликовал журналист, экс-главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец.

Журналист отмечает, что подобная сделка не могла произойти без ведома руководства НЭК "Укрэнерго".

"На месте сотрудников НАБУ и САП я бы по крайней мере спросил: почему Кудрицкий позволил тому контракту произойти? И даже если он обошел его вниманием из-за критической суеты в начале войны, почему не разоблачил своего подчиненного впоследствии (потому что во время войны воровать на брониках — это дно)? Итак, это очень похоже на сокрытие преступления, которое привело к большим убыткам государства", — отмечает Лямец.

Журналист отметил, что дело с закупкой бронежилетов по завышенной цене является очередным коррупционным делом, которое расследует НАБУ против должностных лиц "Укрэнерго".

Также Сергей Лямец напомнил, что Госаудитслужба проводила проверку, по результатам которой было выявлено нарушений на 68 млрд грн. Однако для руководителя НЭК "Укрэнерго" это не имело никаких правовых последствий.

Журналист акцентировал внимание, что глава НЭК "Укрэнерго" не подает декларации о доходах.

"Кудрицкий после 2020 года не подает публичных деклараций. Это крайне показательный факт, потому что он руководит системной государственной компанией, через которую ежемесячно (!) проходят миллиарды гривен платежей за электроэнергию. Вероятно, в качестве оправдания Кудрицкий использует те же аргументы, которые придумал бывший руководитель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Судя по тому, что Коболев уже уволен, и даже с открытием уголовного дела, а Кудрицкий до сих пор на должности — последний является гораздо более опытным персонажем", — отмечает журналист.