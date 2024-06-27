Арештований НАБУ начальник безпеки "Укренерго" був у прямому підпорядкуванні у Кудрицького, - Сергій Лямець (документ)

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Начальник департаменту безпеки НЕК "Укренерго", який був заарештований в результаті спільних дій НАБУ і САП разом з СБУ за підозрою у завищенні ціни на 10 млн гривень при придбанні бронежилетів у березні-квітні 2022 року перебував у прямому підпорядкуванні голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Про це свідчать корпоративні документи НЕК "Укренерго", які опублікував журналіст, ексголовний редактор "Економічної правди" Сергій Лямець.

Журналіст наголошує на тому, що подібна оборудка не могла відбутися без відома керівництва НЕК "Укренерго".

"На місці співробітників НАБУ та САП я би принаймні спитав: чому Кудрицький дозволив тому контракту статися? І навіть якщо він оминув його увагою через критичну метушню на початку війни, чому не викрив свого підлеглого згодом (бо під час війни красти на броніках – то є дно)? Отже, це дуже схоже на приховування злочину, що призвів до великих збитків держави", — зазначає Лямець.

Журналіст зазначив, що справа із закупівлею бронежилетів за завищеною ціною є черговою корупційною справою, яку розслідує НАБУ проти посадових осіб "Укренерго".

Також Сергій Лямець нагадав, що Держаудитслужба проводила перевірку, за результатами якої було виявлено порушень на 68 млрд грн. Проте для керівника НЕК "Укренерго" це не мало жодних правових наслідків.

Журналіст акцентував увагу, що голова НЕК "Укренерго" не подає декларації про доходи.

"Кудрицький після 2020 року не подає публічних декларацій. Це вкрай показовий факт, бо він керує системною державною компанією, через яку щомісяця(!) проходять мільярди гривень платежів за електроенергію. Ймовірно, в якості виправдання Кудрицький використовує ті самі аргументи, які вигадав колишній керівник НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Судячи з того, що Коболєва вже звільнено, і навіть із відкриттям кримінальної справи, а Кудрицький досі на посаді – останній є набагато більш досвідченим персонажем", — зазначає журналіст.