Philip Morris International заняла первое место в рейтинге углеродно-нейтральных компаний Net Zero Leaders 2024, — Forbes

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Philip Morris International (PMI) второй год подряд занимает первое место в рейтинге компаний с нулевым уровнем выбросов углерода (Net Zero Leaders 2024) по версии Forbes, передает dsnews.

Цель этого рейтинга — отметить 100 ведущих американских корпораций, которые за последние годы показали лучшие результаты снижения выбросов парниковых газов. При ранжировании также учитывался контекст отрасли, ведь вызовы, с которым сталкиваются производители нефти и газа, отличаются от вызовов банковской сферы или сети отелей.

"Поскольку Philip Morris воплощает собственное видение будущего без табачного дыма, мы стремимся сделать это максимально экологично, в частности благодаря эффективным практикам сокращения выбросов парниковых газов, — сказал Яцек Ольчак, генеральный директор Philip Morris International. - Получить высшую награду Forbes среди компаний, работающих над достижением нулевого уровня выбросов углерода, — это большая гордость для нас".

Признание Forbes дополняет перечень наград PMI за показатели устойчивого развития:

В марте 2024 года Philip Morris International седьмой год подряд включили в Наблюдательный совет CDP (Carbon Disclosure Project) по вопросам раскрытия информации о выбросах. CDP — это международная организация, которая побуждает компании раскрывать информацию о своем влиянии на окружающую среду и данные, связанные с климатом.

В феврале 2024 года PMI четвертый год подряд получила наивысшую оценку ААА от CDP за предотвращение климатических изменений, вырубку лесов и работу над сохранением водных ресурсов.

В январе 2024 года компания присоединилась к системе раскрытия финансовой информации, связанной с природоохранной деятельностью TNFD.

С 18 декабря 2023 года Philip Morris International была впервые включена в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability World Index. В то же время компанию четвертый год подряд включили в североамериканский индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability North America Composite Index.

С 21 ноября 2023 года РМИ присвоили статус "Prime" в рейтинге ESG ISS.

В августе 2023 года Philip Morris International согласовала цели сокращения выбросов СО2 с Science Based Targets initiative (SBTi) при использовании земельных и лесных ресурсов и ведении сельского хозяйства.

Дженнифер Мотлз, директор по устойчивому развитию Philip Morris International также подчеркнула:"Наш подход к устойчивому развитию выходит за рамки минимизации негативного воздействия на окружающую среду и снижения рисков. Поскольку устойчивое развитие тесно связано с трансформацией нашего бизнеса, оно всегда было ключевой возможностью для внедрения инноваций, роста и создания долгосрочной ценности".

Чтобы оценить влияние предприятий на окружающую среду издания, Forbes использовал данные независимых аналитических компаний: Sustainalytics и Morningstar. Также при подготовке рейтинга учитывалась структура управления компании, подход к оценке рисков и управления, а также стратегия снижения выбросов углерода в будущем.