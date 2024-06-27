Philip Morris International зайняла перше місце в рейтингу вуглецево-нейтральних компаній Net Zero Leaders 2024, — Forbes

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Philip Morris International (PMI) другий рік поспіль займає перше місце в рейтингу компаній з нульовим рівнем викидів вуглецю (Net Zero Leaders 2024) за версією Forbes, передає dsnews.

Мета цього рейтингу – відзначити 100 провідних американських корпорацій, які за останні роки показали найкращі результати зниження викидів парникових газів. Під час ранжування також враховувався контекст галузі, адже виклики, з яким стикаються виробники нафти та газу, відрізняються від викликів банківської сфери чи мережі готелів.

"Оскільки Philip Morris втілює власну візію майбутнього без тютюнового диму, ми прагнемо зробити це максимально екологічно, зокрема завдяки ефективним практикам скорочення викидів парникових газів, – сказав Яцек Ольчак, генеральний директор Philip Morris International. – Отримати найвищу відзнаку Forbes серед компаній, що працюють над досягненням нульового рівня викидів вуглецю, – це велика гордість для нас".

Визнання Forbes доповнює перелік нагород PMI за показники сталого розвитку:

У березні 2024 року Philip Morris International сьомий рік поспіль включили до Наглядової ради CDP (Carbon Disclosure Project)з питань розкриття інформації про викиди. CDP – це міжнародна організація, яка спонукає компанії розкривати інформацію про свій вплив на навколишнє середовище та дані, пов’язані з кліматом.

У лютому 2024 року PMI четвертий рік поспіль отримала найвищу оцінку ААА від CDP за запобігання кліматичним змінам, вирубці лісів і роботу над збереженням водних ресурсів.

У січні 2024 року компанія приєдналась до системи розкриття фінансової інформації, пов'язаної з природоохоронною діяльністю TNFD.

З 18 грудня 2023 року Philip Morris International була вперше включена до світового індексу сталого розвитку Dow Jones Sustainability World Index. Водночас компанію четвертий рік поспіль включили до північноамериканського індексу сталого розвитку Dow Jones Sustainability North America Composite Index.

З 21 листопада 2023 року РМІ присвоїли статус "Prime" у рейтингу ESG ISS.

У серпні 2023 року Philip Morris International погодила цілі скорочення викидів СО2 зScience Based Targets initiative (SBTi) під час використання земельних та лісових ресурсів та ведення сільського господарства.

Дженніфер Мотлз, директорка зі сталого розвитку Philip Morris International також підкреслила: "Наш підхід до сталого розвитку виходить за рамки мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище та зниження ризиків. Оскільки сталий розвиток тісно пов'язаний з трансформацією нашого бізнесу, він завжди був ключовою можливістю для впровадження інновацій, зростання та створення довгострокової цінності".

Щоб оцінити вплив підприємств на довкілля видання, Forbes використовував дані незалежних аналітичних компаній: Sustainalytics та Morningstar. Також при підготовці рейтингу враховувалась структура управління компанії, підхід до оцінки ризиків та управління, а також стратегія зниження викидів вуглецю у майбутньому.