Olympic Dreams масштабируется: в Австрии прошел кемп по 5 видам спорта для юных атлетов Бучи, Ирпеня и Чернигова

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Юные спортсмены из пострадавших во время полномасштабного российского вторжения городов Украины — Бучи, Ирпеня и Чернигова — провели почти месяц интенсивных тренировок в Австрийских Альпах. 12-й кемп проекта Olympic Dreams завершился торжественным событием в Посольстве Украины в Австрии 28 июня, приуроченным ко Дню Конституции Украины, сообщает Благотворительный фонд "Майбутнє — дітям".

"Поддержка олимпийского резерва Украины, создание условий для тренировки спортсменов несмотря на разрушенную спортивную инфраструктуру для новых побед украинского спорта является чрезвычайно важной задачей, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец, — Мы приветствуем проект Olympic Dreams с его миссией и благодарим многочисленных австрийских партнеров, при поддержке которых проведенный кемп был успешным".

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец

Около 60 юных спортсменов во время пребывания в лагере совершенствовали свои навыки в 5 видах спорта — дзюдо, вольной борьбе, баскетболе, волейболе и настольном теннисе. Организаторы кемпа устроили не только комфортные условия для тренировок, но и разнообразную культурно-познавательную программу пребывания для украинских молодых атлетов.

Представитель UA civile aid Koetschach-Mauthen Инго Ортнер, президент Soroptimist International Austria Элит Тьорн Вальсасина-Цайлер и СЕО проекта Olympic Dreams Александра Новикова

"Проект поддержки талантливой молодежи во время войны, который мы начали в марте 2022 года, имеет конкретные результаты. За это время подопечные проекта завоевали более 100 медалей на международной арене и более 1000 медалей — на турнирах национального уровня, — рассказал инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко, — Мы продолжаем работать над организацией новых спортивных кемпов в этом сезоне. Но впереди зима, и актуальным является поиск безопасных условий тренировки для наших девушек и парней на этот период".

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко

После традиционной мемориализации воинов ВСУ минутой молчания и официальной части, юные атлеты продемонстрировали австрийским почетным гостям многообразие украинских вышиванок.

Настоящей украинской кухней в Вене угощал ресторан Odessa, который входит в состав BATONI Групп. Ведущей дипломатического мероприятия стала Марыся Горобец.

На торжественном мероприятии прозвучали слова благодарности всем партнерам и организациям, которые присоединились к проведению лагеря в Австрии и поддерживают проект на постоянной основе. Это — отделение Национального олимпийского комитета в Киевской области, Министерство молодежи и спорта Украины, Федерация дзюдо Украины, горсоветы Ирпеня и Бучи.

Вместе с командой проекта, Александрой Новиковой, Кареном Балаяном и Александрой Старковой, Olympic Dreams представляла также и его амбассадорка, майор ВСУ Елена Павлова.

Депутат Ирпенского городского совета и майор ВСУ Елена Павлова, заместитель Бучанского городского головы по гуманитарным вопросам, генеральный секретарь проекта Olympic Dreams Александра Старкова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец

Особая благодарность — австрийским партнерам, которые обеспечили спортивную и развлекательную инфраструктуры для детей: Kiwanis Club Gailtal, местным школам (Dir. Susanne Kofler-Heyrowsky, Dir. Gernot Nußbaumer), Ассоциации школьного сообщества Hermagor, Альпийскому клубу Obergailtal-Lesachtal, OSK Kötschach-Mauthen, Муниципалитету Kötschach-Mauthen, Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten, Райффайзенбанк Кетшах-Маутен, ЛР Сара Шаар, Арно Артофер, Lions Club Hermagor, Сороптимистский клуб Hermagor, канатные дороги Нассфельда, Gailtalbahn, NLW Tourism.

А также личная благодарность Наталье Рохе, Мартине Раннер и Инго Ортнеру — надежным партнерам Olympic Dreams в живописной земле Каринтии.

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец, руководитель Kiwanis Austria Франц Хольцер и представитель UA civile aid Koetschach-Mauthen Инго Ортнер

Напомним, что проект международных спортивных лагерей Olympic Dreams реализуется Благотворительным фондом "Майбутнє — дітям" уже более двух с половиной лет. За это время проведено 12 лагерей в 7 странах: Израиле, Греции, Кипре, Испании, Словакии, Японии и Австрии. Сейчас начата подготовка к новому тренировочному кемпу.

Информация и реквизиты:

Электронная почта: [email protected]

Сайт: maydit.com.ua/olympic_dreams

Facebook: @olympic.dreams.project

Instagram: @olympic_dreams_ua