Olympic Dreams масштабується: в Австрії пройшов кемп з 5 видів спорту для юних атлетів Бучі, Ірпеня та Чернігова

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Юні спортсмени з постраждалих під час повномасштабного російського вторгнення міст України – Бучі, Ірпеня та Чернігова – провели майже місяць інтенсивних тренувань в Австрійських Альпах. 12-й кемп проєкту Olympic Dreams завершився урочистою подією в Посольстві України в Австрії 28 червня, присвяченою до Дня Конституції України, повідомляє Благодійний фонд "Майбутнє — дітям".

"Підтримка олімпійського резерву України, створення умов для тренування спортсменів попри зруйновану спортивну інфраструктуру задля нових перемог українського спорту є надзвичайно важливою задачею, – відзначив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець. – Ми вітаємо проєкт Olympic Dreams з його місією та дякуємо численним австрійським партнерам, за підтримки яких проведений кемп був успішним".

Ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко та Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець

Близько 60 юних спортсменів під час перебування у таборі вдосконалювали свої навички у 5 видах спорту — дзюдо, вільній боротьбі, баскетболі, волейболі та настільному тенісі. Організатори кемпу влаштували не лише комфортні умови для тренувань, а й різноманітну культурно-пізнавальну програму перебування для українських молодих атлетів.

Представник UA civile aid Koetschach-Mauthen Інго Ортнер, президентка Soroptimist International Austria Еліт Тьорн Вальсасіна-Цайлер та СЕО проєкту Olympic Dreams Олександра Новікова

"Проєкт підтримки талановитої молоді під час війни, який ми започаткували у березні 2022 року, має конкретні результати. За цей час підопічні проєкту вибороли понад 100 медалей на міжнародній арені і понад 1000 медалей – на турнірах національного рівня, – розповів ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко. – Ми продовжуємо працювати над організацією нових спортивних кемпів цього сезону. Але попереду зима, і актуальним є пошук безпечних умов тренування для наших дівчат та хлопців на цей період".

Ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко

Після традиційної меморіалізації воїнів ЗСУ хвилиною мовчання та офіційної частини, юні атлети продемонстрували австрійським почесним гостям різноманіття українських вишиванок.

Справжньою українською кухнею у Відні частував ресторан Odessa, який входить до складу BATONI Груп. Ведучою дипломатичного заходу стала Марися Горобець.

На урочистому заході пролунали слова подяки всім партнерам та організаціям, які долучилися до проведення табору в Австрії та підтримують проєкт на постійній основі. Це – відділення Національного олімпійського комітету в Київській області, Міністерство молоді та спорту України, Федерація дзюдо України, міськради Ірпеня та Бучі.

Разом з командою проєкту, Олександрою Новіковою, Кареном Балаяном та Олександрою Старковою, Olympic Dreams представляла також і його амбасадорка, майор ЗСУ Олена Павлова.

Депутат Ірпінської міської ради та майор ЗСУ Олена Павлова, заступниця Бучанського міського голови з гуманітарних питань, генеральний секретар проєкту Olympic Dreams Олександра Старкова, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець

Особлива вдячність – австрійським партнерам, що забезпечили спортивну та розважальну інфраструктури для дітей: Kiwanis Club Gailtal, місцевим школам (Dir. Susanne Kofler-Heyrowsky, Dir. Gernot Nußbaumer), School Community Association Hermagor, Alpine Club Obergailtal-Lesachtal, OSK Kötschach-Mauthen, Municipality of Kötschach-Mauthen, Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten, Raiffeisenbank Kötschach-Mauthen, LR Sara Schaar, Arno Arthofer, Lions Club Hermagor, Soroptimist Club Hermagor, Nassfeld Cable Cars, Gailtalbahn, NLW Tourism.

А також особиста подяка Наталії Рохе, Мартіні Раннер та Інго Ортнеру – надійним партнерам Olympic Dreams у мальовничій землі Каринтії.

Ініціатор та меценат Olympic Dreams Анатолій Бойко, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець, керівник Kiwanis Austria Франц Хольцер та представник UA civile aid Koetschach-Mauthen Інго Ортнер

Нагадаємо, що проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams реалізується Благодійним фондом "Майбутнє – дітям" вже понад два з половиною роки. За цей час проведено 12 таборів у 7 країнах: Ізраїлі, Греції, Кіпрі, Іспанії, Словаччині, Японії та Австрії. Наразі розпочато підготовку до нового тренувального кемпу.

Інформація та реквізити:

Email: [email protected]

Сайт: maydit.com.ua/olympic_dreams

Facebook: @olympic.dreams.project

Instagram: @olympic_dreams_ua